Dictan la conciliación obligatoria por el paro de futbolistas

El Ministerio de Trabajo Intimó a Futbolistas Argentinos Agremiados a “suspender la medida de fuerza” y abrir “negociaciones” durante un plazo de 15 días.

La respuesta podría estar esta misma noche, cuando la comisión directiva del gremio reciba en su sede de la calle Salta a los capitanes de los planteles de las diferentes categorías del fútbol argentino.

La cartera laboral dictó hoy “un período de conciliación obligatoria por un plazo de 15 días, a partir de las 15 de este jueves 2 de marzo”, según un comunicado que difundió la Asociación del Fútbol Argentino.

A la vez, intimó “a Futbolistas Argentinos Agremiados, y por su intermedio a los trabajadores representados, a dejar sin efecto durante el período indicado” el paro al que llamaron, “prestando servicio de manera normal y habitual”.

Del mismo modo intimó a la AFA y a los clubes a “otorgar tareas de modo normal y habitual a todo su personal” y a “abstenerse de tomar represalias de ningún tipo” con los jugadores en relación a este “diferendo planteado”.

El Ministerio, finalmente, exhortó a “las partes en conflicto a mantener la mejor predisposición y apertura para negociar los temas sobre los que mantienen diferencias” y adelantó la convocatoria a una audiencia.

Agremiados, sin embargo, dejó trascender en los últimos días la posibilidad de rechazar esta medida.

“Si no aparece la plata, no jugamos”, advirtieron, en relación a los 390 millones de pesos que el gobierno debe abonar para rescindir el contrato de Fútbol para Todos, y que según el presidente de la Comisión Normalizadora de la AFA, Armando Pérez, aún no llegaron a la entidad.

