Dietrich: “Por ahora no va a haber variaciones en la tarifa del transporte público”

El ministro de Transporte respondió de esa manera una consulta de diputados nacionales en el marco de un plenario de comisiones.

Dietrich participó este jueves de un plenario de las comisiones de Defensa de Consumidor y de Transportes, presididas por los masisstas Liliana Swindt y Facundo Moyano, en la que hubo abundantes cruces entre el funcionario y sus colaboradores con los diputados kirchneristas, por temas relacionados con su área.

“Por ahora no va a haber variaciones en la tarifa del transporte” público en el Área Metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, enfatizó Dietrich al responder una consulta de los legisladores.

“Estamos subsidiando más del 60 por ciento del precio del boleto de transporte terrestre y más del 90 por ciento en el tren, en un beneficio que pasó a estar más dirigido a las personas que a las empresas”, agregó el funcionario.

Sobre la autorización a Avian para comenzar a operar en el mercado argentino -que está frenada- Dietrich dijo que “el Gobierno se encuentra en pleno trabajo de elaboración de la nueva normativa para evitar casos de conflictos de intereses”, lo que se concretaría mediante dos decretos, según lo anunciado por el presidente Mauricio Macri en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo pasado.

“Antes de fin de mes ya estará en funcionamiento esa normativa, que es algo inédito en el país, que no existe en Latinoamérica y que significa una capa más de transparencia sobre lo que estamos haciendo”, sostuvo respecto a la denuncia presentada en la justicia ante la posibilidad de que haya existido un conflicto de intereses en la adjudicación, debido a que, para participar de la licitación la firma Avian adquirió antes la empresa Mc Air del Grupo Macri.

En relación a Flybondi -acusada de no contar con naves para volar, entre otras cuestiones- dijo que “nadie compra aviones hasta que no se conceden las rutas”.

Sostuvo también que “en el caso de Flybondi lo que se denuncia es que Mario Quintana -vicejefe de Gabinete- era socio del Fondo Pegasus, y que una persona que hace siete años trabajaba con él hoy tiene un 0,6 por ciento de acciones en la empresa aerocomercial.

“Entonces lo que plantean como conflicto de intereses no existe y no existía, porque no hay legislación en ese sentido. Es algo totalmente novedoso del mundo ultradesarrollado”, continuó Dietrich.

En ese sentido, recordó que en el pasado cercano “hay ejemplos burdos, evidentes y reconocidos de lo que sí podrían ser conflicto de intereses; como que una empresa hotelera de la familia de la ex presidenta Cristina Kirchner que le alquilaba habitaciones a la estatal Aerolíneas Argentinas”.

Ese fue uno de los tantos contrapuntos de la tarde entre el funcionario y los diputados del FPV-PJ, que incluyó el pedido de los kirchneristas Juan Cabandié y Rodolfo Tahilade para que el ministro “muestre menos Power Point, menos silogismos y frases optimistas; y presente más documentos”.

Las críticas kirchneristas fueron respondidas por el radical Luis Petri, quien dirigiéndose a Dietrich, afirmó: “En su ministerio se edificó la ‘corrupción K’, ahí creció -el ex secretario de Obras Públicas, José López; y se tienen que hacer cargo” de esto.

“Unos de esos funcionarios hoy está en (la cárcel de) Ezeiza (en relación a López) y otros están en ésta Cámara (en referencia al ex ministro de Planificación Julio De Vido); y mientras tanto ustedes hablan de conflicto de intereses”, desafió Petri con la vista puesta en los diputados del FPV-PJ.

En su introducción de una hora, al inicio de la reunión, Dietrich reafirmó el objetivo del gobierno de duplicar la cantidad de kilómetros de autopista existente que en la actualidad ronda los 2.800 kilómetros.

“Ya está en construcción 1.100 kilómetros de autopistas y para diciembre de este año se van a elevar a 1.850 kilómetros en ejecución”, precisó el ministro.

Volvió a cuestionar al gobierno kirchnerista por el sistema de licitaciones que permitía la “carterización y corrupción” y recordó la tragedia ferroviaria de Once en la que murieron 52 personas.

“Tuvimos una catástrofe que no debió haber pasado y esto sucedió porque los trenes no tenían frenos”, concluyó.

Por el lado de la oposición, Cabandié le cuestionó la posibilidad de que se hagan tantos kilómetros de rutas nuevas y dio a entender que sólo serían repavimentaciones: “puedo ser esclavo de mis palabras en el futuro, pero creo no equivocarme”, sostuvo el legislador.

La respuesta llegó de parte del titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, quien dijo que no sólo hablaban de rutas nuevas sino de reparar otras y de trabajar sobre algunas con 25 años de abandono: “Algunas son rutas nuevas y el resto es recuperar la Argentina que nos robaron”, le respondió Iguacel al dirigente de La Cámpora.

