“Es difícil sacar la ‘Messi-dependencia'”, aseguró Sampaoli

En cuanto al equipo, el DT evitó confirmar los titulares pero dejó en claro su idea al respecto y explicó que no le gusta “contar solo con once futbolistas, eso atenta contra otros que pasan un buen momento ya que la idea es contar con un abanico de muchos jugadores preparados”.

El entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Jorge Sampaoli, aseguró que es difícil sacarle la “Messi-dependencia” a un equipo integrado por el astro argentino en la previa del encuentro de mañana ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia 2018.

“Es difícil sacar la ‘Messi-dependencia’ a un equipo donde este presente ‘Leo’, es el mejor jugador del mundo y es nuestra obligación como cuerpo técnico que le lleguen más balones que al resto, porque es el que puede definir una jugada y hay que encontrarlo en el momento en que pueda desarrollar su mejor juego” sostuvo el entrenador en conferencia de prensa post entrenamiento en el predio de Ezeiza de la AFA.

Y en cuanto al crack de Barcelona de España, añadió: “Tenemos al mejor jugador del mundo totalmente involucrado para que Argentina juegue el mundial y así será hasta último momento”.

Y en el mismo sentido agregó: “Es importante establecer una forma e estilo de juego y tener jugadores que la puedan desarrollar, no soy de la idea de tener un once definido, si tener sociedades pero convocando jugadores por la actualidad futbolística”.

Según trascendió el equipo formará con Sergio Romero; Javier Mascherano, Nicolás Pareja, Nicolás Otamendi; Lautaro Acosta, Guido Pizarro, Éver Banega, Angel Di María; Lionel Messi. Mauro Icardi y Paulo Dybala.

Así el DT realizaría tres variantes, dispone el ingreso de Macherano por Gabriel Mercado, suspendido por dos tarjetas amarillas, Pareja por Federico Fazio para anteponer la salida desde abajo por sobre el juego aéreo y Banega por Biglia, para darle otro socio a Messi.

En cuanto a la inclusión de Mascherano como defensor, Sampaoli fundamentó: “Hoy me parece más vinculado a esa posición, juega poco de volante en Barcelona, por eso me parece más lógico que de volante. Por sus características nos puede dar salida y pase a diferentes líneas, además puede romper y conducir”.

Consultado sobre el nivel parejo de las Eliminatorias Sudamericanas y los merecimientos del combinado nacional, Sampaoli aseguró: “Argentina está donde le toca convivir y sabe que cualquier situación que deteriore sus chances de ir al mundial el equipo será penado con no ir, por eso establecer lo que merece o no no ayuda mucho”.

Y añadió: “La necesidad atenta contra nuestra libertad de desarrollar nuestras mejores virtudes, por eso buscamos el gol rápido para deformar partido y forzar que el rival busque otro plan, ante Uruguay el protagonismo no tuvo relación con la contundencia y necesitamos sumar puntos para seguir con esperanzas de ir al mundial”.

En cuanto a las características del conjunto dirigido por el ex arquero, Gustavo Dudamel, el DT del conjunto “albiceleste” analizó: “Si uno no tiene dominio o pierde en posición ante un rival que ataca directo y que descuelga cuatro jugadores en ataque que son verticales la puede pasar mal, por eso la idea es juntarnos y atacar en bloque para evitar las transiciones que el rival aprovecha muy bien”.

“Mañana solo sirve ganar si miras los números clasificatorios, hay que ganar todo lo que se pueda a riesgo de dejar espacios grandes como ante Uruguay. Cada partido es difícil de resolver pero ganar estos dos partidos de local nos deja bien parados de cara al final” concluyó Sampaoli.