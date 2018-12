Diputada Carrizo: “Las mujeres de la política debemos representar al resto de las mujeres”

Las diputadas nacionales, Carla Carrizo y Teresita Villavicencio (Evolución), encabezaron este miércoles en el anexo de la Cámara de Diputados una reunión con representantes de más de 30 asociaciones de Enfermería, Instrumentación quirúrgica y Licenciados en imágenes con el objetivo de avanzar en acciones concretas que eviten la discriminación de estas carreras en un 80% integradas por mujeres de la ley 6035 de profesionales de la salud que acaba de sancionar la legislatura porteña.

Con la consigna de género #AhoraNosotrasLasCuidamosAEllas”, Carrizo abrió la reunión señalando que “Hay causas que son justas y esta es una. Y como mujeres políticas no podemos tolerar en silencio esta discriminación que se está haciendo en la Ciudad con una carrera asociada al cuidado y a las mujeres en Argentina como es la enfermería. No es casualidad, es negar un sentido básico de justicia y equidad que ley 24004 sí garantiza a nivel nacional. No hay ningún gremio que nos pueda asustar en defender los derechos de estas mujeres que hoy están acá y vamos a trabajar en una judicialización nacional y llegar a la corte interamericana de Justicia si es necesario pero ni un paso atrás con los derechos que tenemos las mujeres en Argentina. Celebro que podamos usar las instituciones y que la voz de ellas llegue al congreso, salir de la orfandad en que las ubica la lucha en la calle es un enorme avance. Nada malo puede salir de las instituciones democráticas, al contrario, señaló Carrizo.

“Ofrecemos utilizar las instituciones democráticas para defender los derechos que se vulneran y queremos reunirnos con el Jefe de Gobierno de la Ciudad porque una buena reglamentación puede resolver y evitar esta enorme arbitrariedad. Las mujeres de la política debemos representar al resto de las mujeres de la sociedad. De lo contrario, la paridad carece de sentido “, añadió la Diputada por Evolución.

“Es un tema nacional que excede el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires porque hay 17 provincias que deben avanzar en un régimen para los profesionales de la salud y no es bueno que en el principal distrito del país generemos esta regulación excluyente. Seis provincias hoy cumplen con la ley nacional, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz. No hay razones para que la Ciudad no esté en esa linea que respeta la ley nacional”, finalizó Carrizo.

El encuentro contó la presencia de la Asociación De Derechos Humanos Que Busca Mejorar La Vida De Las Mujeres Migrantes (Amumra), Fundación Para Estudio e Investigación De La Mujer (Feim), Mujeres en igualdad (Mei) y la adhesión de las Diputadas Mirta Tundis, Magdalena Sierra, Lucila De Ponti y Romina Del Plá.