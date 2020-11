Diputados de JxC piden citar a Ginés por la emergencia sanitaria y la vacuna

La diputada nacional Dolores Martínez (UCR – CABA) junto a más de 25 diputados de Juntos por el Cambio presentaron un pedido de citación al Ministro de Salud, Ginés González García, para que rinda cuentas de manera verbal en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación sobre las medidas adoptadas en el marco de la pandemia; principalmente sobre la posible adquisición de vacunas, las «deficiencias» en el sistema de carga de datos, y el balance que hace el Gobierno sobre la administración en general de la pandemia.

En el mismo se solicita que el ministro informe sobre el estado de situación respecto de la implementación de una vacunación masiva, su costo, las negociaciones, las dosis aseguradas y el procedimiento para su aplicación masiva. Otros aspectos son los relativos al proceso de coordinación de carga de datos de tests y relevamiento de infecciones y decesos en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA).

El pedido de interpelación está firmado también por los diputados Alfredo Cornejo, Emiliano Yacobitti, Carla Carrizo, Martín Berhongaray, Albo Cantard, Soledad Carrizo, Gonzalo del Cerro, Ximena García, Juan Martín, Diego Mestre, Claudia Najul, Estela Regidor, Hugo Romero, Federico Zamarbide, Mario Arce, Lidia Ascárate, Brenda Austin, Gerardo Cipolini, Gabriela Lena, Lorena Matzen, Fabio Quetglas, Roxana Reyes, Sebastián de Luca, Soher El Sukaria, Ruben Manzi y Alejandro Cacace.

La diputada Martínez remarcó que el eje central de esta citación es que el Ministro de Salud brinde de manera transparente respuestas sobre cómo lleva adelante la administración de esta pandemia. “Como legisladores nacionales estamos cumpliendo netamente con nuestra función, controlar al Poder Ejecutivo, con una herramienta que es la citación a los ministros para que informen formalmente sobre cómo vienen llevando las negociaciones de la vacuna y la administración de la pandemia.” “Hace pocos días nos enteramos por los medios del viaje de la secretaria de acceso a la salud a Rusia; nos enteramos por los medios de las negociaciones, de los pre contratos y no por los canales formales”

La legisladora recordó que por el decreto 260/20 se extendió la emergencia sanitaria ya establecida anteriormente por la Ley 27.541, y se dispusieron numerosas medidas, emitiendo a la fecha alrededor de mil cuatrocientas normas reglamentarias complementarias. “Lo que pedimos nosotros es que el tratamiento y las negociaciones respecto a la administración de todo lo que está relacionado con COVID y específicamente lo que está relacionado con las vacunas se lleve adelante en el marco de la institucionalidad”

Asimismo, mencionó que el Ministro de Salud solo se hizo presente en el Congreso Nacional en dos oportunidades en todo el año pese a la grave situación sanitaria, una para reunirse con los presidentes de bloque y otra con la comisión de salud. Sin embargo, no se hizo presente cuando se lo citó para el tratamiento del presupuesto 2021 “Cuando tratamos el presupuesto 2021, un presupuesto que no contempla nada respecto a la administración de la pandemia, observamos que es como si el gobierno tuviese la certeza de que a partir del 1 de enero no va haber COVID en la Argentina”

“Es oportuno que el Ministro de Salud se presente ante el Poder Legislativo y rinda cuentas de manera transparente sobre quienes y por qué viajaron, qué se sabe de la vacuna, con cuales laboratorios estamos trabajando, en qué estado se encuentran las distintas negociaciones etc.”

Otro aspecto que subrayó la Diputada es la falta de transparencia. “Es fundamental cumplir con la ley de acceso a la información pública y publicitar todo tipo de acción del gobierno: donde se viajó, con quién, cuáles son los pre contratos, cuándo tienen prevista la vacunación masiva, entre otros; esa información no está publicada en la página web”. “La transparencia no solo nos brinda información sino que, y no menos importante, genera confianza en la relación entre representantes y ciudadanos. Justamente, en un tema tan sensible y urgente, se requieren no sólo de acuerdos políticos sino también de generar confianza. Esto le da no solo legalidad sino legitimidad al proceso de la administración de la pandemia” .

Al respecto se manifestó también la diputada nacional Claudia Najul, secretaria de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la cámara baja. “Hay una constante en este Gobierno: juegan a las escondidas, le escapan a la transparencia. Piensan que administran un club de amigos y no un estado soberano. No publicitaron las compras directas de insumos que se hicieron para equipar a los hospitales y ahora entregan información a retazos sobre las posibles vacunas a aplicar en el país. Simplemente nos levantamos un día con la noticia en todos los noticieros del país, de que se había decidido comprar una vacuna que aún no completó la fase 3”.

La legisladora mendocina continuó sobre la falta de explicaciones del gobierno nacional, refiriéndose a un proyecto que presentaron junto a la diputada Martínez: “Hace meses pedimos en el Congreso establecer una pauta estricta, transparente y eficaz en la distribución de tests e insumos. No sólo no lo hicieron, sino que usaron la pandemia para fortalecer a sus aliados y desgastar opositores, incluso dejando miles de tests sin usar que no enviaron a ciertas jurisdicciones. Gobiernos desprolijos no hacen más que convertirnos en una sociedad más injusta y con menor desarrollo humano”.