Diputados de la oposición repudiaron los ataques a periodistas en Formosa

Diputados nacionales del interbloque de Juntos por el Cambio, encabezados por la diputada Karina Banfi de la UCR, presentaron este viernes un proyecto de repudio “ante el brutal accionar de la policía formoseña que derivó en la detención de la periodista Julieta González, y las lesiones con balas de goma ocasionadas al periodista Maximiliano Galarza”.

“Los ataques a la prensa no son inadmisibles, cumplen un rol fundamental en la sociedad y deben estar protegidos” afirmó Karina Banfi, y agregó que “Formosa es de los formoseños y formoseñas que quieren ser libres para trabajar y vivir bajo el respeto de los derechos humanos”.

La diputada opositora recordó también que los ataques a los trabajadores de los medios de comunicación “no son nuevos en esa provincia”, y recordó el caso del periodista Gabriel Hernández que fue detenido “por no defender al gobernador de un oyente en su propia radio. Me ocupé de llevar el caso de Hernández a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde el gobernador Insfrán tuvo que dar explicaciones que no tenía”.

A principios de esta semana, la diputada Banfi presentó otra iniciativa legislativa donde expresó repudio por el hostigamiento y las amenazas que sufrió el equipo periodístico del canal TN que se encontraba en Formosa. En el mismo texto, se manifestó preocupación por la sentencia de la jueza María Belén López Mace que rechazó el hábeas corpus para que periodistas de La Nación puedan circular por la provincia.

Ambos proyectos de resolución fueron firmados por los integrantes del interbloque opositor que integran las comisiones de Derechos Humanos y Garantías y de Libertad de Expresión.