Diputados dio media sanción al proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva

La Cámara de Diputados aprobó este viernes la redacción final del proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, en la emergencia pública, que otorga facultades al Gobierno para instrumentar medidas ante la crisis económica, y lo giró al Senado, que lo tratará a partir de las 14.

Tras más de quince horas de debate, los diputados dieron 134 votos a favor del proyecto del gobierno de Alberto Fernández y 110 en contra. Luego, se realizó la votación en particular y se aprobó la redacción final tras más de 19 horas desde el inicio de la sesión.

Durante el debate expusieron más de 130 oradores y la discusión entre el oficialismo y la oposición estuvo centrada en la delegación de facultades, la suspensión de la movidad jubilatoria, y los alcances que tendrán el aumento de las retenciones agropecuario.

El presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, aseguró que tener «superpoderes es pensar que la inflación se resolvía con un chasquido», en alusión a la política instrumentada por el gobierno de Mauricio Macri.

Al hablar en el cierre del debate, que se prolongó por más de 15 horas, Kirchner hizo un análisis de la situación en que se encontraba la Argentina en 2015, y la comparó con la de hoy tras el gobierno de Macri, y en ese sentido dijo que «la situación actual se asemeja a lo que sucedía en el 2003».

«La situación económica en la que han dejado en el país se asemeja más a ese 2003, y solo basta con recordar el cuasi default de (ministro de Hacienda, Hernán) Lacunza en medio de las elecciones», apuntó.

En esa misma línea, Kirchner recordó que desde agosto a octubre pasados el gobierno de Macri «se comió 35.000 millones de dólares para ganar una elección que terminó perdiendo», y «ahora me quieren decir que no hacen falta las medidas para las pymes».

En ese sentido y al defender el proyecto, Máximo Kirchner se preguntó: «¿Saben lo que es un superpoder?, pensar que la inflación se resolvía con un chasquido de dedos. Esos son los que se creen que tienen superpoderes, personas que se creen designadas por alguien para poder solucionar los problemas de los argentinos».

En otro tramo de su discurso, Kirchner dijo que «el Estado tiene que regular las fuerzas convivenciales entre los más fuertes y los mas débiles».

Además, el titular del bloque oficialista se refirió a la postura que tuvo cuando se trató el acuerdo con los fondos buitre, y en ese sentido recordó que «solo aconsejo que negocien mejor», y revalorizó la decisión que adoptó su padre, Néstor Kirchner, de cancelar la deuda con el FMI.

También cuestionó la crítica que hizo Cambiemos a la cantidad de planes otorgado por el gobierno kirchnerista, y al respecto señaló que el propio ex jefe de Gabinete Marcos Peña había manifestado en uno de sus informes que en 2015 «había 200.708 planes, y en 2019, 517.043 planes», con lo cual es «menos de la mitad de lo que tenia Macri al final de su gestión».

Por su parte, el presidente del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, dijo en su discurso de cierre del debate sentir «temor» de que «el kirchnerismo crea que vuelven al 2015, y -no adviertan que- el mundo cambió».

«Asumiendo todos los errores del pasado, yo creo que todos los que vuelven pueden ser mejores, nadie quiere volver para ser peor», expresó el cordobés.

E inmediatamente agregó: «Pero tengo un temor: que crean que vuelven al 2015, y el mundo cambió, no hay tolerancia social para eso; el resultado electoral no fue de un 60%, no hay prepotencia ni mayoría absoluta, ni tampoco van a poder detener a la sociedad”.

“Raúl Alfonsín tenía una obsesión: equilibrar el poder, él no quería vivir en el país de la excepción. No tengo dudas de que hubiera tenido diferencias con el gobierno que finalizó, pero si esta noche estuviera acá estaría diciendo que es mal camino concentrar el poder”, sostuvo.

El tratamiento

La sesión especial, comenzó a las 15 cuando el oficialismo junto al Interbloque Federal y de Unidad Federal para el Desarrollo lograron juntar quórum, ante la negativa de Juntos por el Cambio de colaborar para reunir el número para habilitar el debate sobre el proyecto promovido por el gobierno.

Previo al inicio del tratamiento del proyecto de Solidaridad Social, el plenario aprobó y giró al Senado un proyecto que autoriza al Presidente de la Nación a entrar y salir del país sin tener que pedir permiso al Congreso Nacional.

El proyecto

El proyecto establece la creación de un impuesto a la compra de dólares para turismo o atesoramiento, aumento de alícuotas del impuesto a los bienes personales, moratoria para las pymes, congelamiento y revisión de las tarifas, suba en las retenciones y la suspensión de la movilidad jubilatoria.

En la primera sesión extraordinaria conducida por el bonaerense Sergio Massa, el Frente de Todos se encaminaba esta mañana a lograr su objetivo de sancionar esta ley clave para el gobierno ya que logró cosechar el respaldo de los interbloques Federal -integrado por Consenso Federal y diputados cordobeses- y de Unidad Federal para el Desarrollo, que conduce el mendocino José Luis Ramón.

En las últimas horas los diputados del Frente de Todos y bloques provinciales buscaban acuerdos sobre retenciones agropecuarias para establecer compensaciones para las pymes agropecuarias, tras consensos en otros puntos como eliminar de la suspensión de la movilidad a docentes y científicos.