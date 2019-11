Diputados formalizó el pedido de sesión especial para repudiar el “golpe de Estado” en Bolivia

Diputados de varios bloques, encabezados por el FPV-PJ y referenciados en el Frente de Todos, formalizaron este martes el pedido de sesión especial para mañana para repudiar «el golpe de Estado en Bolivia y reclamar por una salida democrática a la situación que atraviesa el vecino país».

El pedido de sesión especial -solicitada para mañana, a las 15.30- ingresó cerca de las 11 por mesa de entradas de la Cámara de Diputados y lleva las firmas, entre otros, del titular del bloque de diputados nacionales del FPV-PJ, Agustín Rossi; de Red por Argentina, Felipé Solá, y del PRO, Daniel Lipovetzky, el único referente del oficialismo en firmar el planteo.

También suscriben el pedido la diputada massista Carla Pitiot, el legislador de Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, y el entrerriano Juan José Bahillo, del bloque Justicialista.

En tanto, fuentes del Frente de Todos adelantaron que ese bloque trabaja en un texto de consenso que reúna los diferentes proyectos de resolución presentados por diputados de diversas bancadas para ser aprobado en el recinto, estiman, «por amplia mayoría».

El texto incluirá la necesidad de repudiar expresamente el “golpe de Estado”, término al que no adhiere el gobierno nacional, según lo hizo saber el canciller Jorge Faurie, y buscará bregar por “la garantía de inmunidad física” para el ex presidente Evo Morales; su ex vice, Álvaro García Linera, y todos los ex funcionarios bolivianos, así como hacer un llamado al “restablecimiento del orden institucional” en el país vecino.

La postura en torno de la situación de Bolivia divide opiniones en la coalición Juntos por el Cambio, entre quienes consideran que se trata de una crisis institucional derivada de decisiones del presidente renunciante, y un sector de la UCR que promueve la necesidad de un repudio directo, a lo que califican como un golpe de Estado.

Fuentes parlamentarias adelantaron que la mesa chica del interbloque de diputados nacionales de Cambiemos, que encabeza Mario Negri, se reunirá en las próximas horas para definir la postura que adoptarán en la sesión de mañana los integrantes del bloque oficialista.