Diputados radicales piden incorporar el test de Covid-19 al plan médico obligatorio

El diputado nacional Miguel Nanni (UCR – Salta) presentó un proyecto de Ley por el cual propone incorporar al Programa Médico Obligatorio (PMO) vigente, la cobertura integral de las pruebas de diagnóstico de COVID-19. El mismo incluye a las obras sociales, entidades de medicina prepaga y toda aquella entidad que brinde un servicio médico asistencial a sus afiliados, cualquiera fuera su figura pública.

“El momento que vive el país con relación a la curva de contagios es muy delicado y testear a la mayor cantidad de personas es una de las soluciones más efectivas. La realidad nos muestra que muchos servicios de Salud se niegan a realizar los test de diagnóstico en casos sospechosos y si el paciente no tiene los medios para abonarlo en forma privada le sugieren que se quede en su domicilio para evitar posibles contagios en el caso de ser positivo. La población requiere contar con la información adecuada de su estado de salud”, remarcó Nanni.

Agregó que “son varias las situaciones en las que se niega el acceso al test de diagnóstico por lo que es fundamental que los mismos sean contemplados dentro del Programa Médico Obligatorio. Es inaceptable que una persona tenga que pagar alrededor de 7 mil pesos para realizarse un hisopado”..

Entre lo contemplado por la iniciativa en cuanto a la necesidad de contar con los test, es que se exigen para el tránsito entre algunas provincias, lo que genera que familias enteras se encuentren en la imposibilidad fáctica de transitar dentro del país ya que deben abonar en forma privada los elevados costos del test diagnóstico.

Por otro lado, antes de someterse a una intervención quirúrgica o un parto o inclusive realizarse algún estudio médico (ej. colonoscopía, endoscopía, etc.) se le requiere al paciente realizarse el test de coronavirus y en estos casos, en atención a que no se presenta la sospecha por síntomas asociados al virus de ser positivo, en la mayoría de las situaciones, no es cubierto por las obras sociales.

Acompañan la presente iniciativa los diputados nacionales Martín Grande y Virginia Cornejo.