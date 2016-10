Diputados: Sin Máximo Kirchner ni De Vido, se avanzó por el derrame en Veladero

Desde el bloque de diputados del PRO se informó que esta mañana (5/10) se llegó al quórum en la Comisión de Minería para tratar el tema Veladero, y se aprobó por unanimidad el pedido de informe.

Al quedar claro para los diputados que la competencia sobre el control, fiscalización y aplicación de sanciones corresponde en este caso a la provincia de San Juan, el foco está en seguir los avances de la investigación judicial sanjuanina que permita establecer las responsabilidades de la empresa Barrick y/o de funcionarios del gobierno sanjuanino. Esta investigación fue originada por la denuncia penal presentada por el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, luego del envío de peritos a Veladero en articulación con la Secretaría de Minería de la Nación.

Al respecto, el presidente de la comisión de Minería Eduardo Cáceres, manifestó que “Ayer se levantó la suspensión de la mina y todavía no tenemos en la mano las certezas que debemos darle a Jachal, a los sanjuaninos y a todo el país. La gente necesita credibilidad y no hacemos nada si no tenemos a los responsables de por qué Barrick estuvo un año sin cumplir lo que le exigió en el derrame del año pasado”. “Creemos en la actividad minera como desarrollo, pero no a cualquier costo y menos con gente que no protegió en este caso a los sanjuaninos”

