Diputados vota la expulsión de De Vido pero el oficialismo no tendría los votos necesarios

La sesión comenzará este miércoles a las 11:00. Cambiemos cuenta con el apoyo del massismo y el Bloque Justicialista. El kirchnerismo, el FIT y tres partidos provinciales votarán en contra.

La Cámara de Diputados sesionará este miércoles para tratar el pedido de exclusión del exministro Julio de Vido impulsado por el oficialismo, que tiene pocas chances de lograr la mayoría necesaria e intentará exponer a los legisladores que no voten a favor.

La sesión fue convocada para las 11:00 y la expectativa está puesta en la posibilidad de que Cambiemos, con el apoyo del frente 1País de Sergio Massa y Margarita Stolbizer y de una parte del Bloque Justicialista, alcance una mayoría de dos tercios de los presentes que se necesita para aprobar la expulsión.

Dentro del propio interbloque de Cambiemos reconocen que será muy difícil alcanzar ese número, por lo que la estrategia pasará por no autorizar las abstenciones, de manera tal que los votos sólo cuenten como positivos y negativos, con el fin de exponer a quienes rechacen la exclusión del exministro y diputado del FPV de su banca.

La propuesta de Cambiemos es excluir a De Vido por “indignidad” en atención a la gran cantidad de causas judiciales y cinco procesamientos que pesan sobre su figura por su actuación como ministro de Planificación de la administración kirchnerista, y para ello se apoyan en el artículo 66 de la Constitución, que dispone que la Cámara puede “excluir de su seno” a un legislador.

Este martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales el oficialismo logró imponer un dictamen de mayoría con 17 firmas (la mitad de los integrantes de ese cuerpo) entre legisladores propios y del Bloque Justicialista de Diego Bossio.

El massismo, en cambio, emitió un dictamen propio con seis firmas que propone, además de la exclusión de De Vido, la aceptación de la “renuncia” a los fueros que realizaron días atrás los legisladores de ese bloque, aunque en la sesión votarán a favor de la iniciativa de Cambiemos.

Por su parte, el FPV sacó otro dictamen, con ocho firmas, que plantea el rechazo a la exclusión de De Vido con el argumento de que la iniciativa de Cambiemos es inconstitucional porque viola convenciones internacionales incorporadas a la Constitución Nacional.

Durante el debate, la oficialista Karina Banfi ratificó la estrategia de Cambiemos: “No les vamos a autorizar las abstenciones, porque se vota por sí o por no. El que se abstiene vota a favor de De Vido”.

La única fisura en esa estrategia es que el Frente Renovador de Massa no está de acuerdo con impedir las abstenciones, que deben ser autorizadas antes de la votación con una mayoría simple, a la que el oficialismo no llegaría si no cuenta con esos aliados.

En tanto, el kirchnerista Marcos Cleri señaló que el bloque del FPV “defiende la Constitución Nacional, no al diputado De Vido”, dado que esa bancada critica que la exclusión que propone Cambiemos utilice como argumento el artículo 66 de la Constitución Nacional.

Uno de los argumentos del kirchnerismo es que ese artículo habla de “inhabilidad física o moral sobreviniente” a la incorporación del diputado, mientras que las causas que involucran a De Vido se refiere a hechos previos a su llegada a la Cámara baja, para la que fue electo en 2015.

Por su parte, el diputado del Movimiento Evita Remo Carlotto presentó un dictamen propio en el que anticipa el rechazo de ese bloque a la exclusión de De Vido por entender que no se respeta el principio de inocencia.

Se prevé que el dictamen sobre la exclusión de De Vido obtenga entre 150 y 160 votos a favor, en donde se cuentan 91 de Cambiemos; 37 del Frente Renvoador; 8 del Frente Amplio Progresista (de Stolbizer); 17 del Bloque Justicialista; 4 de Juntos por Argentina; 2 del bloque Brigadier Bustos (del gobernador cordobés, Juan Schiaretti), y uno de la bloquista Graciela Caselles.

Sin embargo, para que ese número represente una mayoría de dos tercios deberían ausentarse al momento de votar unos 18 diputados, muchos de ellos del FPV, lo cual resulta difícil en una sesión de estas características.

Otra dificultad para el oficialismo es la posible fisura del Bloque Justicialista de Diego Bossio y Oscar Romero porque si bien anticipó su apoyo a la iniciativa hay tres de sus diputados que podrían ausentarse: los pampeanos Gustavo Fernández Mendía y Sergio Ziliotto, y la riojana Teresita Madera.

El FPV reúne en total 74 votos para rechazar la exclusión, a los que podrían sumarse los cuatro del Frente de Izquierda, mientras que quedan una treintena de diputados en duda.

Son los del Frente Cívico por Santiago (que responde al senador Gerardo Zamora) los del Frente Renovador de la Concordia (liderados por el misionero Maurice Closs) y los de Compromiso Federal, del gobernador puntano Alberto Rodríguez Saá.

Los santiagueños ya anticiparon que votarán por el rechazo a la exclusión de De Vido, aunque no se descartan algunas ausencias, mientras que los misioneros podrían faltar al momento de la votación.