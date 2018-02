Disponen el secreto de sumario en la causa contra Balcedo

El juez adoptó esta medida por pedido de la fiscalía, ante evidencias de que hubo destrucción de pruebas. El gremialista y empresario periodístico está preso en Uruguay por lavado de dinero.

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak dispuso este miércoles el secreto de sumario en la investigación que se sigue contra el titular del SOEME, Marcelo Balcedo, detenido en Uruguay acusado de lavado de dinero y asociación ilícita.

El magistrado adoptó la medida a pedido de la Fiscalía, ante evidencias que dan cuenta de una posible destrucción de prueba, supo NA.

Desde poco antes de la detención del gremialista, que tuvo lugar el pasado 4 de enero en Playa Verde, estuvieron intervenidos varios teléfonos de su propiedad, que eran utilizados por empleados del SOEME.

De esas escuchas surgió que los empleados hablaban de borrar o ocultar documentación, por lo que para evitar que se obstruya la investigación, el juez dispuso el secreto de sumario.

“Escuchame, tarea para el martes, porque es sumamente urgente, hoy ya no se puede. Me dijo el contador que te avise, apenas llegás. Yo ahora voy a ir a comprar los pendrives. Apenas llegas sacás todo lo que tenés en la máquina de San Juan y Mendoza. Lo que tenías en mails de cheques, ante la duda borrás todo, porque tenemos sí o sí allanamientos la semana que viene (…) Y todo lo que tenemos de lo que sea, todo va afuera. No queda nada en SOEME”, surge de la conversación de una empleada del sindicato con otra.

El juez Krepalk ya pidió a la Justicia uruguaya la extradición de Balcedo y de su esposa, Paola Fiege, para que sean juzgados en la Argentina por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita.

El magistrado reclamó además al vecino país la repatriación de todos los bienes confiscados al sindicalista, luego de que fuera detenido en su chacra de Playa Verde, en el departamento de Maldonado: entre ellos figuran autos de alta gama, propiedades, terrenos y 7,5 millones de dólares en efectivo hallados en cajas de seguridad.

En la causa se investiga la puesta en circulación en el mercado formal de una importante cantidad de bienes que habrían sido adquiridos con capital obtenido por “diversos hechos ilícitos”, a través de maniobras en las que también habría intervenido la mano derecha de Balcedo y prosecretario del SOEME, Mauricio Yebra, también detenido.