DNU 690: Diputados y expositores coincidieron que las Telcos son un derecho humano

Los integrantes de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG’s recibieron a representantes de la Confederación Cooperativa de la República Argentina – Cooperar -, Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones -CATEL-, Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones –Fecotel-, Federación de Cooperativas del Servicio Telefónico de la Zona Sur –FECOSUR-, Cámara Argentina de Internet – CABASE -, Empresa Nacional de Telecomunicaciones – ARSAT – y el Ente Nacional de Comunicaciones – ENACOM quienes expusieron sobre la prestación de Servicios Públicos desde la Economía Social, Desafíos y Estado de situación. También participaron integrantes de la Comisión Bicameral Permanente de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización.

La presidenta de la Comisión, Soledad Carrizo, saludó a la familia de Mario Cafiero ante su irreparable pérdida y dijo que “la mejor forma de honrar su compromiso con el sector es seguir trabajando”. Explicó que analizarán el DNU 690 para determinar impacto que tiene en el sector, “el marco regulatorio para las tecnologías muestra mayor injerencia estatal, también en los precios, y establece congelamiento de precios hasta diciembre de 2020”.

La diputada Karina Banfi vicepresidenta de la Comisión Bicameral Permanente de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, dijo que “mi aporte no es desde el lugar desde el cooperativismo, sino desde la mirada del DNU y de todas las telecomunicaciones en la Argentina”. Sobre el DNU señaló: “Tiene que estar basado en la necesidad que tiene Argentina en como conceptualizar política pública que cumpla con el DDHH que tiene la tecnología para garantizar de parte del Estado todos esos servicios con precios y accesibilidad en todo el territorio”.

“Debemos atender a que la regulación asimétrica en relaciones contractuales donde interviene el Estado, no sea en favor del Estado. Hay que mirar a otros países para la regulación. Lo que se tiene que garantizar desde el Estado es la conectividad de una internet libre abierta y exclusiva”, explicó Banfi.

Previamente se escucharon a los expositores que coincidieron en señalar como lo mas importante en la reglamentación del DNU es considerar a las comunicaciones un derecho Humano, atendiendo las asimetrías, no sólo en lo socioeconómico sino también en lo geográfico y demográfico, que no se puede exigir mas a los mas chicos y además, se los debe promover. Para la reglamentación hay que segmentar a la Argentina porque no es lo mismo grandes que pequeñas, o del interior profundo.

COOPERAR Carlos Mansilla “Debemos tratar igual a los que están en las mismas condiciones. Las cooperativas están llamadas a tener un papel muy protagónico. La OIT en la Resolución 193/2002 habla del trabajo entre Estado o sindicatos con las cooperativas y recomienda lo que debe ser la regulación, que debe ser de manera diferenciada”.

CATEL Ariel Fernández Alvarado “internet hoy es clave para los que tienen y para los que no tienen fundamentalmente, que se entienda como un servicio esencial. El gran título del DNU tiene que ver con. las asimetrías. No puede exigirle mas a los mas chicos, además debe promoverlos. Para la reglamentación hay que segmentar a la Argentina, no es lo mismo grandes que pequeñas, o del interior”.

FECOTEL Osvaldo Petrili También puso énfasis en las asimetrías. Pidió que se congelen los precios a los proveedores porque nosotros congelamos tarifas a socios, dijo. “También en el servicio mínimo de internet, hay que favorecer a las mas pequeñas. Destacó que la reglamentación acorde y a simétrica”.

FECOSUR Antonio Roncoroni. “No se puede analizar sin tener en cuenta la pandemia, el tráfico en el interior aumentó el 60%, el congelamiento de tarifas refuerza lo que ya tenían congeladas las cooperativas. Sin medidas que amortigüen producirán mayor concentración y las pequeñas no las van a soportar. Necesitamos una reglamentación asimétrica que defienda la debilidad del interior. El estado debe vernos y debe protegernos”.

ENACOM Gonzalo Quilodran “Tenemos que entender la diversidad, tratar diferente a las que son diferentes, la densidad poblacional y la distancia nos hace distintos. La agenda de la Argentina profunda es diferente. Las cooperativas tenemos un trabajo claro y con metas comunes para los 5 millones de argentinos de la Argentina profunda, tenemos que buscar y favorecer la inversión para reducir la brecha digital”.

CECOM Alberto Calvo: “El DNU está inscripto en la crisis de pandemia de gran magnitud en la vida cotidiana. Las asimetrías no son solo sociales sino geográficas. Lo que hace un país poco federal, tenemos enorme preocupación por el DNU considerando estas diversidades. Hay que prever la sostenibilidad del servicio. Es necesaria una adecuación asimétrica para lograr un plano de igualdad, atendiendo la altísima vulnerabilidad económica. La Reglamentación del DNU debe dar prioridad a la regulación asimétrica como reconocimiento al sector cooperativo. Un País Federal con regulación asimétrica y reglamentación se pueda encausar en el sentido según dijo el Presidente de la Nación”.

Unión Internacional de Telecomunicaciones de Naciones Unidas Hector Carril : “tener en cuenta reglamentación de otros países para que no sean afectados los intereses de cooperativismo”.

Docente de políticas de la Comunicación Daniela Monje dijo: “Vislumbramos una gran incertidumbre y nos preguntamos cómo hacer que una política pública se transforme en inclusiva en un contexto de desigualdad. Si el Estado no genera estímulos no se logrará ni estarán a resguardo los ciudadanos”.

Dirigente cooperativista Juan Carlos Fissore: “Cumplo 50 años de Cooperativismo, ahora podemos debatirlo, ser escuchados, Si no cierra la ecuación debemos reclamarlo, que se pueda atender a todos los pueblos para responder a esta asimetría que se está dando. No reducir las estructuras laborales. Estamos en áreas donde no es negocio, somos prestadores de servicios fundamentales”.

INAES Nahud Mirad: “Hay una historia y caminos recorridos que ameritan ser escuchados. La comunicación es un derecho que garantiza otros derechos. Eso es un signo fundamental en nuestra época. Posibilita el desarrollo productivo. La regulación asimétrica implica regulación activa e inteligente”.

ENACOM Gustavo López “Las comunicaciones son un derecho humano básico. Nos quedamos con las puertas abiertas para que no sea solo regular un precio sino tener a las cooperativas como actores centrales”.