Docentes bonaerenses paran el martes y marchan el jueves a la Casa de Gobierno

La medida la adoptaron este lunes la Feb, Suteba, Uda, Amet, Sadop (Frente Gremial) y la Unión Docentes de la provincia (Udocba) durante una reunión que sus representantes mantuvieron en La Plata.

Los seis gremios docentes de la provincia de Buenos Aires resolvieron este lunes convocar a un nuevo paro por 24 horas para mañana y movilizar el jueves próximo a la Casa de Gobierno bonaerense en La Plata, en tanto el gobierno provincial convocó para mañana a los docentes a una nueva reunión en el marco de la conciliación obligatoria.

Una fuente sindical explicó a Télam que los gremios volverán a reunirse el martes para resolver si adhieren o no a la medida de fuerza de 48 horas convocada por los sindicatos nacionales para el 15 y el 16 de marzo próximo, y según estimó la fuente “hay un amplio consenso para plegarse a esa medida de fuerza”.

Los gremios cumplieron este lunes además con el quinto día de paro en la provincia de Buenos Aires por lo que desde que se inició el ciclo lectivo el pasado 6 de marzo, sólo el viernes hubo clases con normalidad.

Un comunicado de la Feb informó que “se ha resuelto convocar a una movilización provincial a realizarse el día jueves 16 de marzo para exigirle, una vez más, al Gobierno de María Eugenia Vidal que formule definitivamente, una propuesta de recomposición salarial digna”.

La movilización provincial se desarrollará en el marco de las medidas adoptadas por las entidades sindicales docentes nacionales, detalló el comunicado.

Por su parte, el gobierno bonaerense convocó a los gremios a una audiencia en el marco de la conciliación obligatoria, para mañana a las 1430, en la sede del ministerio de Economía bonaerense, en La Plata, se informó oficialmente.

El secretario de Udocba, Miguel Díaz, explicó a Télam que la medida de fuerza se resolvió “porque no hay una convocatoria legal ni legítima, no hemos sido notificado del fallo que revoca el fallo que suspendió la conciliación obligatoria, es una vergüenza que no accedamos a ese fallo, que parece guardado bajo siete llaves”.

“Vamos a marchar el jueves para pedirle a la gobernadora María Eugenia Vidal que se ponga al frente del conflicto docente, que sus funcionarios dejen de hacer trampa y dejen de actuar de mala fe”, afirmó.

Hoy, la secretaria gremial del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), María Laura Torre, afirmó que la solución al conflicto salarial docente en el mayor distrito del país “está en manos del gobierno nacional”.

Torre sostuvo que después de las declaraciones de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, quien tras el fracaso de las negociaciones del viernes último señaló que “la provincia está fundida”, los docentes creen que “si no interviene el gobierno nacional, como lo ha hecho los años anteriores, es muy difícil que esta situación se resuelva”.

“La pelota está en cancha del gobierno, y creo que fundamentalmente está en cancha del gobierno nacional”, afirmó la dirigente gremial en declaraciones a radio La Red.

El director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Finocchiaro, afirmó que “nunca está roto el diálogo” con los docentes, pero advirtió que le gustaría sentarse a conversar con los gremios “sin la coacción y la amenaza del paro”.

El ministro reiteró que la última propuesta del gobierno bonaerense contempla una recomposición de 500 pesos para un cargo y $ 1.000 para dos, además de un aumento del 5 por ciento en enero, otro tanto en abril y en septiembre ajustables por la inflación.

Me gusta: Me gusta Cargando...