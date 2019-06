Dolor en el cine argentino por la muerte de Isabel Sarli

La actriz Isabel «Coca» Sarli murió esta mañana a las 8.45 en el Hospital de San Isidro donde se encontraba internada desde el 26 de mayo pasado a raíz de la fractura de su cadera, según precisó su hija Isabelita.

La intérprete, de 89 años, a partir de protagonizar filmes como «Carne», «La leona» y «La diosa impura», bajo las órdenes del cineasta Armando Bó, se convirtió en un símbolo sexual que agitó a la sociedad argentina desde finales de la mitad del siglo pasado.

Sarli se encontraba internada por una «fractura de cadera izquierda secundario a caída de propia altura, más un cuadro de sepsis (infección) urinaria, que evolucionó con cuadro de shock séptico, requiriendo asistencia respiratoria y soporte hemodinámico», según los últimos partes médicos hechos públicos.

La actriz se retiró del cine a los 45 años con la película «La dama regresa», de Jorge Polaco. Sin embargo, en 1998 volvió al teatro con el espectáculo de revista «Tetanic».

Poco afecta al mundo mediático, una de las últimas apariciones públicas de la estrella fue en abril del año pasado cuando el cineasta estadounidense John Waters, invitado al BAFICI, pidió especialmente conocerla.

En charla con Télam, el director le aseguró a Télam que «Isabel Sarli fue sin dudas un ejemplo y une enorme incluencia para mi».

“Antes de que hiciéramos ‘Pink Flamingos’, algunas de sus películas se estrenaron en un cine de Nueva York donde exhibían filmes hablados en español. No eran muy conocidas, pero el New York Times y Variety hicieron buenas críticas. La fuimos a ver y no lo podíamos creer. Si volvés a ver ‘Female Trouble’ verás que Divine se ve exactamente como Isabel se veía en ‘Fuego'», resaltó.