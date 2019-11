Donda: «Las estadísticas de Bullrich sobre femicidios son tenenciosas y de mala fe»

Conforme a las estadísticas dadas a conocer por Patricia Bullrich este miércoles 6/11, en el año 2018 hubo 275 femicidios, es decir, un 12% menos que el año 2017. Al respecto la Diputada Nacional de SOMOS, Victoria Donda, manifestó: “Dar a conocer como noticia que bajaron los femicidios en un 12% es cuanto menos tendencioso y de mala fe y no hace más que cristalizar el hecho de que para el Gobierno de Mauricio Macri los femicidios y los derechos humanos de las mujeres no fueron más que slogans de campañas y temas utilizados oportunistamente durante todo su Gobierno».

El Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich dio a conocer el “Segundo Informe de Estadísticas Oficial de Femicidios y Femicidios Vinculados” correspondiente al año 2018 elaborado por el Observatorio sobre femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Subsecretaría de Estadística Criminal.

La diputada electa por el Frente de Todos por otro lado agregó; “En primer lugar no tenemos en Argentina un registro unificado de los femicidios ocurridos año a año como lo establece la Ley 26.485. En efecto, si se comparan los datos que se dieron a conocer hoy con los del Registro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los femicidios no sólo no han descendido sino han aumentado. Sumado a ello, durante el Gobierno de Cambiemos del año 2018 al 2019 hubo un recorte al presupuesto destinado al Plan Nacional de Acción para erradicar los femicidios del 38% y durante el año 2019 el Gobierno de Macri destinó sólo $11.- por mujer por año para combatirla violencia machista. Las declaraciones de la Ministra en este contexto son ofensivas”.

Desde hace 4 años el Observatorio de Violencias de Género AHORA QUE SI NOS VEN da a conocer la cifra anual de femicidios en forma actualizada contabilizando una mujer asesinada cada 26 horas en argentina en lo que va del año 2019 y de mantenerse este promedio, sería el año con el mayor índice de femicidios de los últimos 3 años.

Finalmente, la diputada agregó “El respeto por los derechos humanos de las mujeres y disidencias es una deuda pendiente de nuestra democracia y apostamos a que el próximo Gobierno pondrá el tema en agenda elaborando políticas públicas eficientes a través de la jerarquización del área para garantizar una vida libre de violencia”.