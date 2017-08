Donda se queja porque Bullrich no va a su comisión

La presidenta de la comisión de Derechos Humanos y Garantías, diputada Victoria Donda Pérez, comunicó este miércoles que se tuvo que suspender la reunión informativa de dicha comisión que iba a realizarse el día jueves 17 de agosto, debido a que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, informó que no asistiría a la misma aunque sí lo hizo ante el Senado donde dio explicaciones por la desaparición de Santiago Maldonado.

En esa fecha, explicó la ministra, asistirá a la segunda reunión del Consejo Federal de Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil en San Juan. La ministra había sido invitada con el objetivo de que brinde informes sobre el procedimiento llevado a cabo por la Gendarmería Nacional, el pasado 1° de agosto, en el lof Cushamen, de la comunidad mapuche de Chubut en el que desapareció Santiago Maldonado.

Ante esta situación, la diputada Donda manifestó su disconformidad por ser ésta la segunda vez que se cita a la ministra a dicha comisión y con distintas excusas no se hace presente: “Nos parece muy poco serio que la ministra no asuma la debida responsabilidad del cargo que ocupa. No asistir a las convocatorias que se le hacen desde la comisión de Derechos Humanos y Garantías, ante un caso como este, que conmociona a todo el país, es imposible de justificar”.

Por otro lado, la legisladora de Libres del Sur amplió: “Son muy alarmantes, a su vez, las respuestas que la ministra acaba de dar en el Senado. Diferenciar entre argentinos y mapuches, es una enorme falta de respeto y de conocimiento. Peor aún, es su planteo de que desde el ministerio no tomaron ninguna medida con los jefes del operativo, porque no van a dar por hecho una hipótesis mientras el juez así lo disponga. Y porque según ella, necesitan a la Gendarmería para las tareas que están haciendo en el lugar y la única presión que hoy tienen es la de los medios”

Por último, la presidenta de la comisión de DDHH sostuvo que “insistir, como hace la ministra, con que no saben a ciencia cierta si Maldonado estaba en el lugar, a pesar de los testimonios ya declarados en la justicia al respecto, es claramente no querer asumir seriamente la investigación. Está probado que la Gendarmería actuó en un procedimiento cuestionado, por lo que como mínimo, no debe seguir en el lugar. Asi lo determina el Art. 12 inc. 4 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, ratificada por nuestro país a través de la Ley 26.298. Ante este escenario evaluaremos qué otros pasos vamos a dar desde la comisión de Derechos Humanos y Garantías, dado que no descansaremos hasta saber qué pasó con Santiago Maldonado”.