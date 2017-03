Duro cruce entre Marcos Peña y legisladores K (video)

Los legisladores lo increparon con temas como los Panamá Papers, el escandaloso acuerdo con el Correo y el rumbo económico y el jefe de Gabinete cargó contra la “herencia” recibida.

En su primer informe de gestión del año en la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, se cruzó este miércoles en duros términos con los representantes del Frente para la Victoria-PJ, a quienes acusó de no “hacerse cargo” de los problemas heredados de la administración kirchnerista.

Al retomar una crítica formulada por el exministro de Economía Axel Kicillof, quien acusó a la Casa Rosada de “no ver la realidad” y de “gobernar a ciegas” el país, Peña apeló a la ironía para contraatacar: “Es una buena metáfora decir que gobernamos a ciegas porque ustedes destruyeron todos los instrumentos de navegación de la economía argentina, empezando pro el INDEC”.

Al exponer en el recinto del Congreso, el funcionario agregó que la conducción económica del gobierno kirchnerista “dejó un Banco Central sin recursos, un default, la inflación más alta del mundo y una de las cinco economías más cerradas del mundo”.

“¡Háganse cargo de algo por una vez!”, desenfundó Peña, que se hizo tiempo para responder también a la camporista Luana Vuolnovich, quien al igual que Kicillof, parafraseó a Mirtha Legrand al acusar a Peña de “no ver la realidad”.

Con sarcasmo, replicó: “Me sorprende la cita del kirchnerismo a Mirtha Legrand, nosotros tenemos un enorme respeto por ella desde hace mucho tiempo, me emociona la evolución que han adoptado, se va cerrando la grieta mal que mal”.

En tanto, en respuesta a las consultas de la oposición, Peña despegó a Mauricio Macri de la polémica por los Panamá Papers, escándalo internacional que vinculó al Presidente con posibles maniobras de lavado de dinero a través de sociedades offshore.

“El presidente Macri no tiene nada que ver con los Panamá Papers”, contesto tajante Peña, sin dar mayores explicaciones ante una pregunta del Frente para la Victoria.

A su vez defendió el accionar del Gobierno en lo referido a la suspensión del convenio concursal entre la empresa Correo Argentino S.A., perteneciente a Franco Macri, y el Estado Nacional.

“No siento en absoluto que hemos perdido la autoridad moral. Este Gobierno ha transparentado como no se ha transparentado en la últimas décadas”, respondió Peña al diputado del Frente Renovador Felipe Solá, quien había comparado a Macri con el personaje de Diego Capussotto “Juan Domingo Perdón”.

En este sentido, Peña reivindicó los dos decretos publicados en el Boletín Oficial este miércoles para prevenir conflictos de intereses en el ámbito de la administración pública, y devolvió las críticas apuntando contra el Gobierno kirchnerista por no haber “resuelto” institucionalmente la problemática en años anteriores.

“Si se hubiera resuelto en la gestión de Néstor o Cristina Kirchner no estaríamos hablando de esto. ¿Por qué no lo hicieron en su gobierno? ¿Cuántos problemas nos hubiéramos evitado? No le falten el respeto a la gente diciendo que no había conflicto de intereses durante el gobierno kirchernista”, espetó Peña, que fue elevando el tono de voz a medida que avanzaba su intervención.

En este contexto, aseguró que los funcionarios nacionales “van a cumplir la ley de ética pública y la normativa” que Macri dispuso por decreto este miércoles para regular casos de conflicto de interés.

Otro contrapunto con Solá tuvo lugar luego de que el exgobernador bonaerense responsabilizara a la alianza Cambiemos por “profundizar la grieta” que habían prometido que venían a cerrar y, en ese sentido, equiparó la actitud de confrontación del macrismo con la del kirchnerismo.

Molesto por el concepto esgrimido por el diputado massista, Peña señaló que “la única grieta en la Argentina tiene que ver con la exclusión y la marginalidad, que se construyó durante décadas”.

En clave de chicana, devolvió gentilezas: “Solucionemos eso y no verseemos más con una agenda política para buscar posicionamientos, para decir dos “caras de una misma moneda”.

Eso es marketing. Construyamos la grieta con la Argentina que no queremos más”, vociferó. En otra chicana, que en este caso tuvo como destinataria a Cristina Kirchner a raíz de las escuchas recientemente filtradas que comprometen a la expresidenta junto a Oscar Parrilli, aseveró: “Seguiremos trabajando dejando trabajar a la Justicia sin apretar jueces, sin condicionar al Poder Judicial”.

Ante los murmullos que llegaban desde la bancada kirchnerista, el jefe de Gabinete, visiblemente desencajado, espetó: “Me gustaría preguntarle al Frente para la Victoria cuántos jefes de Gabinete contestaban las preguntas en este recinto. Desde 2003 para adelante, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner no contestaban las preguntas ¡Háganse cargo de algo!”.

“¡Y no se preocupen porque también contestamos con la Ley de Acceso a la Información Pública, contestamos con Gobierno Abierto, viniendo al Congreso, recibiendo a todos los actores sociales. Nosotros dialogamos de verdad!”, completó.

En respuesta al diputado por Mendoza Guillermo Carmona, quien cuestionó al Poder Ejecutivo por su política conciliadora en relación a las Islas Malvinas, Peña dijo que el Gobierno se mantiene firme en la defensa de la soberanía del archipiélago.

“Lo vamos a seguir defendiendo. Pero no se defiende sólo con discursos, se defiende con políticas. No vamos entregar la soberanía de nada, la vamos a defender”, insistió.

En otro orden, Peña salió al cruce del diputado santacruceño Mauricio Gómez Bull, que recriminó a la Casa Rosada por un trato supuestamente desigual hacia su provincia, gobernada por Alicia Kirchner, hermana del expresidente.

El ministro desmintió las acusaciones al sostener que nunca le negó el diálogo a la cuñada de Cristina Kirchner, aunque remarcó que el gobierno local tiene que “hacerse cargo de sus problemas”.

“Vamos a estar siempre con las 24 jurisdicciones a golpe de teléfono”, aclaró Peña, que comparó la predisposición al diálogo del Gobierno de Cambiemos con el trato “discriminador” que a su criterio aplicaba el kirchnerismo con aquellas gestiones de signo político distinto.

“Durante ocho años fui secretario general del Gobierno de la Ciudad. Y durante ocho años no sólo no nos atendieron el teléfono: nos discriminaron, nos cortaron los fondos, no hicieron una sola obra pública. Nosotros no somos como gobernaron ustedes, somos federales de verdad”, consideró.

