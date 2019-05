El comercio no paró: sólo un 19% se adhirió al paro

El paro general tuvo baja adhesión en el sector comercial aunque con un fuerte impacto en la caída de ventas. Los comercios del país dejaron de vender $12.770 millones. La mitad, se recupera, el resto no, según informó la CAME.

«El empresario trató de abrir de cualquier forma por la necesidad de vender. Igual vieron caer en promedio 41% sus ventas frente a un día normal por la menor circulación de gente. Se estima que la mitad de lo que no se vendió hoy, se recupera. El resto, unos $6.257 millones, se pierden», indicó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa a través de un comunicado que reproducimos a continuación:

Los empresarios intentaron abrir bajo todas las restricciones que impuso un día con poco transporte y muchos sectores institucionales cerrados.

En el balance final, el comercio dejó de vender $12.770 millones en el día, de los cuales $4.721 millones fueron de negocios que directamente no abrieron (19% del total) y otros $8.048 millones de aquellos que sí abrieron pero sus ventas cayeron un 41% promedio frente a lo que se hubiera vendido en un martes normal de fin de mes.

Los números del Paro General en el Comercio

Porcentaje de Comercios Abiertos (promedio país, ponderado por provincia)

79,00%

Porcentaje de Comercios Cerrados (promedio país, ponderado por provincia)

19,00%

Caída promedio de Ventas en comercios abiertos (vs lo que se hubiera vendido sin paro)

41%

Venta habitual de un martes de abril en los comercios (millones de $)

$ 24.848

Pérdida de Ventas en comercios que no abrieron (millones de $)

$ 4.721

Pérdida de Ventas en comercios que sí abrieron (millones de $)

$ 8.048

Pérdidas totales del comercio por el Paro(en millones de $)

$ 12.770

Porcentaje estimado de ventas que se pueden recuperar

51%

Pérdidas sin recuperación (en millones de $)

$ 6.257

Fuente: estimaciones de CAME en base a relevamientos a comercios y cámaras empresariales de todo el país

El mayor impacto lo tuvieron las grandes ciudades, especialmente CABA, Gran Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario, que son más dependientes del transporte público. Las marchas y protestas complicaron el tránsito en las zonas céntricas, y por temor al vandalismo los comerciantes en su mayoría, cerraron.

En las ciudades más pequeñas, el impacto se sintió muy poco, los comercios mayormente abrieron, aunque en sectores como la cadena alimentaria hubo dificultades para abastecerse ya que no llegaron los distribuidores.

Según el relevamiento realizado por CAME entre las 9 y las 16hs del día 30 de abril, el resultado se puede resumir así:

El 79% de los comercios del país abrieron. Los empleados no quisieron perder presentismo y los dueños tomaron las riendas cuando hubo problemas para llegar al lugar, ya sea poniéndoles transporte privado a disposición o atendiendo el negocio. Especialmente teniendo en cuenta que el 1 de mayo es feriado.

Hubo muchos comercios con aperturas parciales, mayormente a partir del mediodía, cuando el panorama resultabas más claro, se veía gente circulando y se resolvían los problemas de arribo al lugar de trabajo.

Hubo menos gente en la calle, parecía más un feriado, y eso afectó la venta, que se estima habría caído un 41% frente a un día normal. Incidió que muchos padres no enviaron a sus hijos al colegio, y sobre todo que los sectores institucionales tuvieron poca apertura.

Se estima que el 51% de las ventas se podrían recuperar en los próximos días. De ser así, la pérdida de ventas del día se reduciría a $6.257 millones.