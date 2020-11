El diputado Stefani pide sumar Vitamina D a la leche porque es una carencia de los argentinos

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Héctor Stefani presentó un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de niveles mínimos y máximos de vitamina D que debe contener la leche destinada a la comercialización para el consumo. Este proyecto tiene la finalidad de revertir una carencia vitamínica que padece gran parte de la población argentina.

“La deficiencia de vitamina D puede aumentar la probabilidad de infección por distintos virus como el retrovirus, la hepatitis o el dengue”, afirmó el diputado Stefani y sumó: “Además la ingesta de vitamina D ayuda al metabolismo óseo, la autorregulación del calcio y las funciones del sistema inmune”.

“Existen estudios que demuestran que un adecuado nivel de vitamina D promueve el crecimiento de las células que combaten el desarrollo del cáncer”, explica Stefani y agrega: “En este contexto la vitamina D resulta vital para atravesar las deficiencias sanitarias que la pandemia del COVID-19 ha puesto en jaque. Si bien no se trata de una cura, efectivamente la vitamina D constituye una herramienta para reducir factores de riesgo; por lo que su incorporación en alimentos puede ser estratégico para paliar y combatir el coronavirus”.

“Diversos estudios sobre el COVID-19 y la vitamina D han evidenciado una relación que no podemos subestimar. Según el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism de la Endocrine Society el 80% de los pacientes con coronavirus en un hospital español tenía deficiencia de vitamina D. Mientras que otros estudios han determinado que los pacientes con suficiente vitamina D tienen un riesgo 52% menor de morir de COVID-19 que aquellos con deficiencia de ella”, finalizó Stefani.

A su vez, uno de los objetivos de este proyecto es suplir la carencia de luz solar a la que está expuesta la población, sobre todo en la región patagónica de nuestro país.