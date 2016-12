El fiscal que investiga la muerte de Nisman recibió amenazas telefónicas

Así lo dejó asentado en una denuncia hecha ante la Comisaría 17 de la ciudad de Buenos Aires, cuya investigación recayó en el juzgado federal a cargo de Claudio Bonadio, con la intervención del fiscal Carlos Rívolo.

Según la denuncia, el llamado se hizo ayer a un teléfono celular que usa el fiscal, desde un número no identificado y un desconocido le dio detalles de los movimientos de su hijo además de pronunciar la frase amenazante: “Dejate de joder con los judíos”, según revelaron este miércoles 28/12 fuentes judiciales.

Taiano tiene delegada la investigación de la muerte del fiscal federal Nisman, encontrado con un balazo en la cabeza el 18 de enero de 2015 en su departamento de las torres Le Parc en Puerto Madero.

Además, denunció graves irregularidades en la preservación de pruebas en la escena del hecho, por lo que están bajo investigación el ex jefe del Ejército César Milani, el ex secretario de Seguridad en el kirchnerismo Sergio Berni y la ex fiscal del caso Viviana Fein, entre otros.