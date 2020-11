«El Frente de Todos dejó sin quorum a la pobreza, la educación y los DDHH»

Los diputados del Frente de Todos y bloques aliados se negaron a tratar el temario propuesto por el Bloque de Juntos por el Cambio, que preveía proyectos tanto en lo relativo a la libre circulación interjurisdiccional o la Emergencia Educativa, entre otras cuestiones.

La diputada Brenda Austin, al reclamar la emergencia educativa dijo “es una actividad esencial para romper el círculo de pobreza que atraviesa la Argentina y hoy son quienes más la sufren. El Frente de Todos los deja sin respuesta y sin quorum”.

Los 38 temas que no pudieron ser tratados durante la sesión, fueron Emergencia del sistema educativo nacional en todos los niveles y modalidades para los ciclos lectivos 2020 y 2021, Derecho Constitucional de Libre Circulación Interprovincial, Deducción del Impuesto a las Ganancias de gastos educativos, el Fondo de Asistencia Financiera a los Jardines Maternales no incluidos en la Enseñanza Oficial, reapertura del aeropuerto de El Palomar, Toma de tierras, Violencia institucional; Destrucción de Silobolsas, y Violación de los Derechos Humanos en Venezuela, entre otros.

Al referirse a la libre circulación entre las provincias y distritos argentinos, el diputado José Riccardo dijo: “Lamento que no esté el oficialismo para discutir estos temas, por miles de decisiones irracionales que no responden al derecho constitucional del articulo 14 de Constitución Nacional, y esto ocurrió desde el inicio de pandemia. Familias que no pudieron ver ni asistir a sus enfermos, trabajadores que no pudieron acceder, estudiantes, miles de casos que rayan el absurdo, lo grotesco y trágico. Estas decisiones son arbitrarias, atribuciones que no tienen los gobernadores de las provincias. Pedimos protocolos desde hace seis meses, no pasó nada, apelamos a la sensibilidad del ministro del Interior. ¿No se les ocurrió que tienen que tener una decisión consensuada? ¿Cuantas muertes mas? No le dan pelota a nada”.

“La Argentina es una sola, los gobernadores no pueden hacer por encima de la Constitución. No hay reacción del Gobierno Nacional; tenemos que tener un Protocolo para todos los argentinos”, dijo.

En el mismo sentido José Cano recordó que “venimos proponiendo distintas alternativas para garantizar el art 14 de la CN Uno tiene ya la convicción que es no tener empatía con el otro y someter a todo tipo de vejámenes con medidas que nada tienen que ver. La gente no puede bajarse, no levantar cosecha, familiares que no pueden ver a sus familias que mueren en absoluta soledad y nada garantiza protección”.

“Pero si convocan para crear una bicameral para garantizarse los votos o una nueva fórmula jubilatoria todo entre gallos y medianoches. Es Fundamental que el Congreso se aboque a un protocolo Terminemos con estas arbitrariedades”, dijo Cano.

Por apertura de El Palomar, Miguel Bazze advirtió: “Atravesamos una situación muy compleja hay presiones de determinados sectores, el gobierno responde a intereses corporativas. Los intendentes dijeron que se debe abrir y el Gobierno nacional tiene una actitud irresponsable en ese sentido, esto está vinculado con los low cost un beneficio muy importante y para las provincias. Reclamo que el gobernador Kicillof se haga cargo y pida la apertura de este aeropuerto”.

Al referirse al proyecto para asistir a los jardines maternales, Federico Zamarbide dijo que “presentamos un proyecto de ley por la difícil situación de los jardines maternales. Finalizamos el año casi y la situación es gravísima y va más allá de lo sectorial. El gobierno nacional debe brindar estrategias para restablecer esa red porque no pueden acceder a los ATP y tuvieron que cerrar. Se puede brindar asistencia con un aporte mensual por 3 meses sin reintegro, sería solución concreta para funcionar”.

Diego Mestre pidió reformar impuesto a las ganancias y poder deducir las cuotas de enseñanza privada, “la educación pública debiera ser una prioridad”.

“Vemos dos cuestiones, un sistema público exigido al máximo y por otro lado que el Estado le tienda una mano a la enseñanza privada para empatizar con quienes hacen este gran esfuerzo, esto representa una compensación a quienes hacen este esfuerzo, sería bueno en materia de equidad. Son importantes los gastos en educación y no son deducibles y esto es inaceptable y sería un respiro y una reparación para los contribuyentes”,

Brenda Austin agregó: “Lamento que llevemos adelante esta sesión en minoría con las bancas vacías del Frente de todos, La situación es crítica de la Educación en Argentina, Lo cierto es que un 1% de los estudiantes están yendo a clases. Seguimos insistiendo porque estamos por terminar el año y los estudiantes tienen que hacer cierre de ciclos y encontrarse con sus docentes y compañeros, por eso venimos a reclamar la emergencia educativa y que la educación sea declarada una actividad esencial para romper el círculo de pobreza que atraviesa la Argentina”

“Necesitamos también medidas para transportes, jardines, suplentes, todos son indispensables para que el año que viene podamos volver a clases, que esta sesión sirva para q el Frente de Todos recapacite y pongamos a la educación en un lugar central”, expresó.

Al referirse a las tomas de tierra en Villa Mascardi, la diputada Lorena Matzen dijo que “necesitamos Vivir en Paz y tener trabajo. El gobierno nacional y provincial tuvieron una gran idea: generar una mesa de diálogo para combatir tomas, usurpaciones y violencia. Pero convocaron solo funcionarios nacionales, provinciales, la iglesia y mapuches, En esa mesa deberían estar los vecinos damnificados con derecho a vivir en paz y ver garantizados todos sus derechos, lamento que el Frente de Todos no esté para darle respuesta a esos vecinos”. También pidió también la reapertura de El Palomar.

Sebastián Salvador afirmó: “No me llama la atención la ausencia del oficialismo porque la agenda de ellos no es la agenda de la gente, como la educación, o el aeropuerto de El Palomar, que da desarrollo a la provincia de Buenos Aires. Están preocupados por la agenda judicial de la vicepresidenta. De los Derechos Humanos han hecho un relato, en esta extensa cuarentena vimos hechos aberrantes muertes, desapariciones, abusos y los familiares siguen sin respuesta de la secretaría de DDHH. Mucho titulo pomposo y ninguna respuesta. No hacemos relatos ni sobreactuación sobre DDHH es necesario tratar los del presente”

Al referirse al pedido de declaración de repudio por los diversos ataques a silobolsas que se produjeron, Ricardo Buryaile remarcó “Hemos hecho infinidad de repudios por los hechos vandálicos porque la violencia es intolerable, también presentamos proyectos para los que violaren la propiedad privada. Pero generalmente vemos ignorancia y mala fe de los actores políticos. Esperamos que el Congreso se expida en este sentido. El presidente creo que estaba mal asesorado, cuando dijo que este sector no genera trabajo, queremos y esperamos un mensaje a quienes producen y guardan a cielo abierto”.

Sobre el repudio a los reiterados hechos de vulneración de derechos humanos en Venezuela, Karina Banfi destacó: “Tenemos que hablar para que Maduro cese con las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos. Y lamentablemente lo tenemos que tratar en minoría. El oficialismo se emociona cuando ven bajar cuadros pero no se emocionan por los números que evidencia el informe de Bachelet sobre el régimen de Maduro. ¿Al oficialismo no le interesa? No lo puedo creer. La única forma es con elecciones libres y transparentes”.