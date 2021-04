“El Gobierno cree que la gente vacunada los va a votar y eso es absurdo”

El Diputado Nacional de JxC y titular del Partido UNIR habló esta tarde (26/4) con el periodista Sergio Gutiérrez, en su programa Edición Calificada, por Radio Zonica haciendo un repaso de los temas prioritarios de la Argentina de hoy.

Asseff habló de las PASO, la pandemia y el mal manejo que ha hecho el gobierno de la misma, además de defender la educación en su modalidad presencial.

El Diputado de Juntos por el Cambio comenzó haciendo un recuento de lo sucedido hasta el dia de hoy con el manejo del COVID en nuestro país y explicó que “con los resultados a la vista, podemos decir que el gobierno ha tenido un rotundo fracaso en el manejo de la pandemia, dado que hoy por hoy resulta que toda la infraestructura de camas para tratamiento intensivo resulta que están colapsadas sobretodo en el Gran Buenos Aires y después de un año no se amplió la infraestructura porque no hubo previsión por parte del gobierno para realizarla”.

Consultado sobre su visión acerca de las medidas que se han tomado para evitar la circulación del virus, Asseff dijo que “se necesitan restricciones administradas” y recalcó que se “debe ser responsable en el uso de la medida de cerrar lugares, asi como tampoco es útil encerrar a todo el mundo en su casa”. Sobre esta medida, el Presidente de UNIR dijo que dicha medida “puede agravar el cuadro socioeconómico, que ya de por si es malo”.

E insistió “las aperturas y cierres deben ser limitados”.

Asimismo, sobre la gran polémica que se generó la semana pasada sobre la disputa entre CABA y el Gobierno Nacional con respecto a las clases presenciales y los establecimientos educativos abiertos, Asseff se mostró a favor de la decisión del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, y dijo que “las escuelas es lo último que debe cerrar”, porque la educación es esencial para la sociedad.

Por último, consultado sobre la decisión del Gobierno Nacional de correr las Primarias Abiertas

Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el mes de septiembre, el diputado oriundo de Mar del Plata dijo que “el año pasado se realizaron más de 90 elecciones en plena pandemia y hace unos días votaron en Ecuador y en Bolivia, lo que demuestra que las elecciones se pueden realizar sin ningún inconveniente”.

Y luego agregó que “lo que si se debe hacer es trabajar con protocolos distintos para ordenar la elección”.

Al respecto, Asseff propuso “hay reducir la cantidad de votantes por mesa; no poner los cuartos oscuros en lugares cerrados, sino que debe ser en una especie de caseta en los patios de las escuelas para que este aireado todos los lugares de votación; hacer las filas de espera por afuera del establecimiento para que sean abiertas en las calles y pueda haber distanciamiento entre las personas y por último, usar boleta única de votación donde el votante marque el casillero de lo que quiere votar, así se evita el manipuleo de boletas de cada partido”.

Finalmente, Asseff evaluó que la postergación de un mes de las PASO no tiene mayor incidencia, porque da lo mismo hacerlas en agosto que septiembre, y especuló que “el Gobierno apuesta a que haya más vacunación porque cree que la gente vacunada votará a favor de ellos, pero no se dan cuenta que la vacunación es una necesidad de la sociedad y no algo partidario. Pensar así es un razonamiento burdo”.