«El Gobierno no podrá negociar con el FMI y presionará a provincias y empresas para que no negocien»

El Dr. Juan Carlos Sánchez Arnau (Economista y diplomático de fecunda trayectoria internacional), fue embajador de la Nación Argentina en varios países destacándose por su gran actuación a cargo de la Embajada Argentina en la Federación de Rusia con concurrencia en 9 países de la ex URSS) entrevistado por LT3 AM 680/ y FM 102.7 de Rosario, advirtió que «este año el gobierno argentino no podrá negociar con el FMI» y ante ese impedimento, «presionará a las provincias y a algunas empresas para que tampoco negocien».