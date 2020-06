El gremio de la Osplad denunció que la patronal «incumplió» protocolos y «hay infectados»

El Sindicato de Trabajadores de la Obra Social para el Personal Docente (Sitosplad), que lidera Alejandro Bassignani, denunció este lunes que los contagios por coronavirus «avanzan en ese establecimiento asistencial por el incumplimiento patronal de los protocolos de aislamiento».

«Esa realidad permitió que varias enfermeras del sexto piso del policlínico del docente se contagiasen. La Osplad no aisló a los contactos estrechos de una enfermera que dio positivo en el test de Covid-19 y tampoco sanitizó el sector. Cuatro de ellas, en distintos turnos, están hoy contagiadas, por lo que el gremio expresa su temor ante otros posibles infectados entre personal y pacientes», aseguró Bassignani.

El titular de Sitosplad y la secretaria adjunta del sindicato, Hebe Nelli, señalaron en un comunicado que el gremio exigió de forma oportuna «la aplicación del protocolo respectivo, el aislamiento, el testeo de los contactos estrechos y la sanitización del sector».

Sin embargo, aclaró, que lejos de ofrecer inmediatas soluciones «la patronal continuó la política de desidia y, hasta el momento, el área de Infectología no se comunicó con los trabajadores, no realizó el análisis epidemiológico y tampoco adoptó medidas preventivas para que no afectar a otros empleados y pacientes».

«Esas irresponsables acciones se suman al pago parcial del salario, ya que el personal solo percibió el 30 por ciento de sus ingresos, no obstante el beneficio del Programa para la Emergencia para la Producción y el Trabajo (ATP) con el que la patronal fue beneficiada», puntualizaron Bassignani y Nelli.

Por último, los dirigentes señalaron que la patronal «desprotege» a 160 mil afiliados y a 1.400 trabajadores y rechaza «la creación de un Comité Mixto para abordar de forma integral la prevención y consecuencia de la pandemia».

La patronal de la Osplad está integrada por referentes gremiales de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y el Sindicato Argentino de Empleados y Obreros de la Enseñanza Privada (Saeoep), concluyeron.