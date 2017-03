El interbloque Progresistas reclama por la boleta única papel

La diputada Margarita Stolbizer expresó que: “Nos quisieron vender espejitos de colores con una reforma política que nunca impulsaron de verdad y que les sirvió para hacer pactos en el Senado que terminaron frenando los acuerdos que se habían alcanzado. El gobierno tiene la responsabilidad de sostener los cambios necesarios para que la política recupere credibilidad y la democracia se base en garantizar todos los derechos a todas las personas”.

El año pasado el gobierno impulsó una serie de normas vinculadas con la anunciada Reforma Política que incluía el voto electrónico. En el Senado tuvieron resistencia de los bloques justicialista y frente para la victoria que frenaron la iniciativa. “El Poder Ejecutivo se encaprichó en el nuevo sistema de votación electrónica que, a juicio de la mayoría, ofrecía demasiadas vulnerabilidades“, dijeron desde Progresistas.

Y agregan: “pero no aceptó entonces dar tratamiento a los temas que habían sido planteados como las bases mínimas imprescindibles para avanzar en cambios necesarios: la adopción de la boleta única de papel y el cupo paritario para la conformación de las listas de candidatos/as”.

“El Gobierno no puede dar por terminado el debate sobre la reforma política porque no han podido aprobar el voto electrónico. Les queda por garantizar lo más importante: Que todas las personas que concurren a votar puedan hacerlo por la lista que eligen, sin verse imposibilitados por la falta de boletas de ese partido. Nadie puede quedar sin votar. No es responsabilidad de los partidos. La herramienta principal para garantizar el voto y para que los comicios sean decentes, sin trampas, es el sistema de BOLETA UNICA DE PAPEL. Vamos a exigir que de manera urgente el Congreso trate los proyectos para poder implementar el cambio en la próxima elección primaria de agosto y en las generales de octubre.”

“Venimos de muchas elecciones que han quedado marcadas por la falta de equidad en la competencia, tanto durante las campañas como en el mismo acto eleccionario cuando algunas personas no pueden votar por quien quieren por la falta de boletas en el cuarto oscuro y la imposibilidad de tenerlas en disposición en las mesas. Eso se resuelve fácilmente implementando el sistema de boleta única de papel provista por el estado, igual para todos los candidatos y disponible en todas las mesas. No hace falta el voto electrónico. No aceptamos la negativa sin ninguna justificación para avanzar en este mecanismo que resolvería perfectamente el problema.”

“Y por otra parte, también vamos a insistir con la paridad para que mujeres y varones deban integrar las listas en iguales condiciones. Había un gran acuerdo general de todos los bloques de ambas Cámaras. El Senado aprobó su proyecto de reforma y lo plancharon junto con el resto. Vamos a impulsar el tratamiento porque no hace falta esperar al resto de los cambios.”

“La reforma política es una necesidad para sanear el sistema electoral y de votación garantizando equidad y transparencia en la competencia. Pero no puede ser una reforma a la medida de los deseos del gobierno. Exigimos que se abra nuevamente ese debate para producir en forma inmediata los dictamenes que permitan avanzar en los acuerdos que hemos alcanzado y que son urgentes.”

