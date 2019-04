El juez Carzoglio denunció que le llevaron la orden de detención a Pablo Moyano

El suspendido juez de garantías de Avellaneda Luis Carzoglio denunció este viernes que el año pasado dos agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) le llevaron un borrador de la orden de detención del secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, “lista para ser firmada”.

Se trata del magistrado que rechazó en el mes de octubre el pedido de detención de Pablo Moyano que había solicitado el fiscal Sebastián Scalera, quien lo acusó por una supuesta defraudación al club Independiente, del cual es vicepresidente.

En declaraciones formuladas a El Destape Radio, el magistrado relató que “a fines de agosto o principios de septiembre, antes de que me llegue la causa, me llamaron dos agentes de la AFI diciendo que querían hablar conmigo”.

“Concertamos una cita y, cuando nos vimos, me plantearon que venían con órdenes del presidente de la Nación de detener a Moyano”, expuso.

“Concretamente, me dijeron: ‘estamos obsesionados con la detención de Pablo Moyano’”, contó Carzoglio.

Relató que los agentes de inteligencia le preguntaron “qué quería” para concretar el pedido de detención y añadió que él les respondió “que lo único que quería era hablar con el presidente (Mauricio Macri) porque este país sólo no se arregla”.

Reveló que los espías le manifestaron que “no había problema” en concretar el encuentro con el primer mandatario, “pero una vez que resolviera la detención de Moyano”.

“Me dijeron que para facilitarme la tarea podrían alcanzarle un borrador de la orden de detención. Yo les respondí que no había ningún problema y, dos horas después, una secretaria me llevó el borrador con la orden de detención para que yo firmé”, puntualizó.

El juez precisó que tras este episodio, radicó una denuncia ante la UFI Nº 4 de Avellaneda y ante la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense, y apuntó que guardó el borrador en una caja de seguridad.

Carzoglio manifestó que “la doctora Elisa Carrió me llamó por teléfono, preocupada por este tema y solidarizándose por lo que me pasó. Estas actitudes antirepublicanas conmigo no van”.