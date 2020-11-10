El oficialismo en Diputados también pidió sesionar y estos son los proyectos
Tras el pedido de sesión especial que hiciera Juntos por el Cambio para este miércoles 11/11 a las 12, donde incluyó varios proyectos que son rechazados por el oficialismo, ahora el Frente de Todos hizo su propia convocatoria a sesionar el mismo día que la oposición pero a las 15hs, con su propio temario.
A continuacion, los proyectos que busca sancionar el kirchnerismo en su pedido de sesión especial elevada a al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa:
1. EXPTE. 50-S-20 y otros. DE LEY. CONVENIO SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN EL MUNDO DEL TRABAJO -CONVENIO 190-, ADOPTADO POR LA CONFEDERACION GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SUSCRIPTO EN LA CIUDAD DE GINEBRA -CONFEDERACION SUIZA-, EL 21 DE JUNIO DE 2019. APROBACION. ORDEN DEL DIA 92.
2. EXPTE. 59-S-20. DE LEY. CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN. MODIFICACIÓN SOBRE PRESCRIPCIÓN. ORDEN DEL DIA 95.
3. EXPTE. 45-S-19. DE LEY. LEY 11.723, DE PROPIEDAD INTELECTUAL. MODIFICACION SOBRE EXIMICIÓN DEL PAGO DE DERECHO DE AUTOR PARA PERSONAS CIEGAS U OTRAS CAPACIDADES SENSORIALES QUE IMPIDAN ACCEDER A LA OBRA. ORDEN DEL DIA 126.
4. EXPTE. 74-S-20. DE LEY. ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO CULTURAL CHINO EN LA ARGENTINA, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE BEIJING –REPÚBLICA POPULAR CHINA–, EL 17 DE MAYO DE 2017. APROBACIÓN. ORDEN DEL DIA 139.
5. EXPTE. 75-S-20. DE LEY. CONVENIO DE COPRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL ESTADO DE ISRAEL SUSCRITO EN LA CIUDAD DE JERUSALÉN –ESTADO DE ISRAEL–, EL 28 DE ABRIL DE 2014. APROBACIÓN. ORDEN DEL DIA 140.
6. EXPTE. 5308-D-19 DE LEY. REPARACION DE LEGAJOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES Y DE LAS TRABAJADORAS DEL SECTOR PRIVADO CON LA INSCRIPCION DE LA CONDICIÓN DETENIDO-DESAPARECIDO. ORDEN DEL DIA 221.
7. EXPTE. 2796-D-20. DE LEY. CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 169. ORDEN DEL DIA 180.
8. EXPTE. 0520-D-20 DE LEY. LEY 23.928, DE CONVERTIBILIDAD. MODIFICACIÓN SOBRE EXCEPCIÓN A LA PROHIBICIÓN DE INDEXACIÓN A LAS OBLIGACIONES ALIMENTARIAS. ORDEN DEL DIA 179.
9. EXPTE. 5278-D-2019 y otros. DE LEY. ACREDITACIÓN INMEDIATA – INCENTIVO ULTILIZACIÓN DÉBITO EN EMERGENCIA SANITARIA COVID 19. ORDEN DEL DIA 234.
10. EXPTE. 2440-D-20. DE LEY. CREACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES POST A.S.P.O. ORDEN DEL DIA 235.
11. EXPTE. 087-S-20. DE LEY. CAPITALES ALTERNAS DEL PROGRAMA GABINETE FEDERAL.
12. EXPTE. 94-S-20. DE LEY. ACUERDO DE SEDE CON EL COMITÉ INTERGUBERNAMENTAL DE LA HIDROVÍA PARAGUAY- PARANÁ. ORDEN DEL DIA 247.
13. EXPTE. 84-S-20. DE LEY. PROGRAMA NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN DEL GROOMING O CIBERACOSO CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
14. EXPTE. 85-S-20. DE LEY. INCORPORACIÓN DE CONCEPTOS DE CIBERDELITOS, CIBERACOSO O ACOSO VIRTUAL COMO CONTENIDO CURRICULAR EN LA LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL
15. EXPTE. 97-S-20. DE LEY. CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION. MODIFICACION DE LOS ARTS. 2386, 2457, 2458 Y 2459, SOBRE DONACIONES INOFICIOSAS. ORDEN DEL DIA 228.
16. EXPTE. 98-S-20. DE LEY. APROBACIÓN DE ENMIENDAS AL CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR LOS BUQUES Y DEL ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL. ORDEN DEL DIA 248.
17. EXPTE. 94-S-18. DE LEY. APROBACIÓN DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA DE KENIA, CELEBRADO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EL 14 DE MARZO DE 2017. ORDEN DEL DÍA 246.
18. EXPTE. 2518-D-20. DE LEY. INCORPORACION DE PRESTACIONES ASOCIADAS AL ABORDAJE INTEGRAL DE VIOLENCIA DE GENERO AL PROGRAMA MÉDICO OBLIGATORIO (PMO).
19. EXPTE. 4221-D-20. DE LEY. DIA NACIONAL DEL SINDROME DE DRAVET. INSTITUCION AL 23 DE JUNIO DE CADA AÑO, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. ORDEN DEL DIA 90.
20. EXPTE. 2029-D-20 y otros. DE LEY AÑO DEL GENERAL MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES. INSTITUCIÓN AL AÑO 2021 Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. ORDEN DEL DIA 98.
21. EXPTE. 2968-D-20. DE LEY. DÍA Y SEMANA NACIONAL DEL ÁRBOL. INSTITUCIÓN AL DÍA Y SEMANA DEL 29 DE AGOSTO DE CADA AÑO Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. ORDEN DEL DIA 99.
22. EXPTE. 3463-D-20. DE LEY DÍA NACIONAL DE DESAGRAVIO AL PUEBLO TUCUMANO POR EL CIERRE MASIVO DE INGENIOS AZUCAREROS PERGEÑADO POR LA DICTADURA MILITAR DE 1966. INSTITUCIÓN AL DÍA 22 DE AGOSTO DE CADA AÑO Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. ORDEN DEL DIA 100.
23. EXPTE. 1811-D-19 DE LEY. ESPECIE AGUARA GUAZU (CHRYSOCYON BRACHYURUS). DECLARACION COMO MONUMENTO NATURAL EN LOS TÉRMINOS DEL ART. 8º DE LA LEY Nº 22.351 Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. ORDEN DEL DIA 208
24. EXPTE. 3672-D-20. DE LEY. DIA DEL/LA ELECTRODEPENDIENTE POR CUESTIO- NES DE SALUD. INSTITUCION AL 17 DE MAYO DE CADA AÑO. ORDEN DEL DIA 230.
25. EXPTE. 3814-D-20 DE LEY. DIA NACIONAL DEL PISTERO SOCORRISTA. INSTITUCION AL 27 DE JULIO DE CADA AÑO. ORDEN DEL DIA 231.
26. EXPTE. 5094-D-20 DE LEY. DIA NACIONAL DEL DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. INSTITUCION AL 28 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO. ORDEN DEL DIA 232.