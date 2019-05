El peronismo no-K ante el anuncio de Cristina: «Pasado», «fracaso» y diálogo de Massa

El ex presidente Eduardo Duhalde calificó este sabado como «un grave error» la decisión Cristina Fernández de Kirchner de postularse como candidata a la vicepresidencia acompañando a Alberto Fernández como postulante a la presidencia; opinó que esa fórmula «no puede ganar sin ninguna duda». Por su parte, Juan Manuel Urtubey los calificó como «el pasado». Sólo Sergio Massa se ofreció a dialogar.

«Es un grave error. Inmediatamente me acordé de la quema del cajón de Herminio», aseguró Duhalde, en referencia al acto de cierre de campaña del candidato a presidente del PJ, en 1983, Italo Lúder, cuando el dirigente sindical quemó un cajón radical de la UCR, antes de las elecciones, que fue determinante para la derrota de ese partido frente al radical Raúl Alfonsín.

Duhalde hizo referencia de esta forma al anuncio de la ex presidenta y senadora Cristina Kirchner que formalizó de manera sorpresiva, a través de un video difundido por las redes sociales, que se presentará como candidata a vicepresidenta, acompañando al dirigente la candidatura a presidente del ex jefe de gabinete Fernández.

Según el ex presidente y ex gobernador bonaerense, este anuncio «potencia» al ex ministro de Economía Roberto Lavagna, quien aún no anunció su precandidatura presidencial por Alternativa Federal, al sostener que «no está Cristina», y recordó: «Alberto (Fernández) trabajaba con (Sergio) Massa hasta el año pasado, es un hombre inteligente, pero estar arriba de Cristina no pega con nada».

Finalmente, y si bien dijo que «respeta» a Alberto Fernández, afirmó que la fórmula con Cristina Fernández como candidata a vicepresidenta «no puede ganar sin ninguna duda», al señalar que la ex presidenta «comete errores y por eso perdió las últimas 3 elecciones».

Por su parte, el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, consideró que la fórmula presidencial integrada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner es “parte del pasado”, al tiempo que confirmó que continuará con su postulación en el espacio del peronismo no kirchnerista.

Durante el congreso del PJ salteño, en el norte de la provincia, fue consultado por medios locales sobre si continúa su candidatura a presidente, y el mandatario peronista aseguró: “No estoy hablando con Alberto (Fernández), y sigo en carrera presidencial en el espacio Alternativa Federal”.

Por último, Sergio Massa se mostró dispuesto al «diálogo».

«Me acabo de enterar de la fórmula, así que no puedo hacer especulaciones con eso», dijo sorprendido Massa, quien se enteró de la noticia mientras estaba en línea con radio Mitre, previo a salir al aire.

«Tengo respeto por Alberto, la etapa que viene necesitará mucho diálogo y me van a encontrar en ese camino», afirmó el ex intendente de Tigre.

«Alberto trabajó mucho alrededor de nuestro espacio y tenemos una mirada crítica, y no creo que haya cambiado respecto de muchas cosas que hizo el gobierno anterior, y eso no cambia», apostó.