El PJ ahora no quiere las colectoras…que usó en varias elecciones

El PJ bonaerense manifestó este martes su oposición a que el presidente Mauricio Macri avale listas colectoras para la gobernadora María Eugenia Vidal, después de haberlas bajado por decreto en abril, y a través de un comunicado acusó a ambos mandatarios de «intentar manipular el resultado de las urnas».

«La gobernadora Vidal y el presidente Macri parecen dispuestos a cualquier cosa para intentar manipular el resultado de las urnas», aseguró el PJ bonaerense a través de un comunicado oficial en el que además aseguró que «Cambiemos subestima a los argentinos».

En ambas veredas rectificaron posiciones: mientras el oficialismo ahora promueve las listas colectoras en la provincia de Buenos Aires, el peronismo hoy las objeta pero cuando Macri las eliminó por decreto, puso el grito en el cielo, además de llevar su reclamo a la Justicia.

La declaración del PJ llegó después de que el jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, reconociera anoche que Vidal tiene el aval del Gobierno para negociar «colectoras» con el PJ no K, para ir como candidata a gobernadora en las listas con otros candidatos a presidente, además de la de Mauricio Macri.

«Si al final del día hay más candidatos a presidente que quieren apoyar a nuestra candidata a gobernadora y con eso se consolida la decisión de no volver al kirchnerismo en la Provincia no me parece un atajo ni una discusión que altere la previsibilidad», dijo anoche Peña durante una entrevista con el canal de cable de La Nación+.

La declaración no habría generado polémica si no fuera porque en abril el Presidente derogó el decreto 259/19, «anti colectoras», precisamente por pedido de Vidal, que intentó con esa jugada impedir que el frente integrado por el PJ-Unidad Ciudadana y el referente del Frente Renovador y pre candidato a presidente de Alternativa Federal, Sergio Massa, acordaran llevar un candidato único en la provincia de Buenos Aires.

Ese decreto de Macri fue entonces rechazado por la oposición, incluido el PJ bonaerense, que hizo una presentación judicial acusando al Gobierno de «cambiar las reglas de juego» cuando faltaba poco para la elección.

Sin embargo, en medio de la crisis económica el escenario político mutó de tal forma que ahora sería Vidal la que necesitaría de las «colectoras» con el PJ alternativo para ganar la elección y retener la Provincia frente a la fórmula que integran Axel Kicillof y la intendenta de La Matanza Verónica Magario, según la mirada actual del peronismo.

En ese escenario, hoy creció el rumor sobre posibles negociaciones entre Vidal y Massa, que incluían un encuentro entre ambos referentes antes de que la gobernadora viajara a Colombia.

Sin embargo, Massa rechazó la versión a través de las redes sociales con un tuit en el que aseguró: «No tengo prevista ninguna reunión con la gobernadora Vidal. Sería bueno que los funcionarios del Gobierno nacional dediquen su tiempo a gobernar».

El referente del Frente Renovador se tomó esta semana para analizar con su mesa chica el futuro político de su espacio y su propia candidatura, poniendo en debate la posibilidad de seguir dentro de Alternativa Federal o dar el salto hacia el PJ.

«Creemos que la decisión final se sabrá el sábado, pero hay fuertes posibilidades de que el Frente Renovador juegue dentro de nuestro espacio», dijeron fuentes partidarias del PJ bonaerense a Télam.

«Además de las noticias falsas, el marketing engañoso y la desinformación, el Gobierno ya intentó once cambios a las reglas de juego a solo dos semanas de que inicie el calendario electoral», dijo a esta agencia el presidente del PJ bonaerense e intendente de Estaban Echeverría, Fernando Gray.