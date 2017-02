El radical Marino dijo que si Arribas tiene responsabilidad pedirá su renuncia

Juan Carlos Marino, titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y senador nacional por la UCR indicó este viernes (3/2) que Gustavo Arribas ratificó ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso -organismo que preside el radical-, su versión sobre el movimiento bancario en el que se lo relaciona con la constructora brasileña Odebrecht, investigada por corrupción en Brasil, se comprometió a enviar más información y acordó volver a concurrir a ese cuerpo los primeros días de marzo.

En seguida, se pronunciaron varias voces tanto del oficialismo como de la oposición, sobre la causa que involucra al jefe de los espías con uno de los casos de corrupción más grandes de Latinoamérica, La Operación Lava Jato. Es así que Marino en declaraciones a AM 950 Belgrano, expresó: “Recibimos a Arribas porque lo pidió él y la diputada García del Frente Para la Victoria, pero él no tiene que presentar la documentación ante la comisión, sino ante la Justicia.” En este sentido, afirmó: “Soy oficialista pero no soy alcahuete de nadie. No puedo entrometerme en el Poder Judicial. Esto no es un tema político, corresponde a la Justicia”.

Para Marino el caso Arribas no es un tema político: “Este es un tema judicial, si la Justicia determina que Arribas tiene responsabilidad voy a ser el primero que pedirá su renuncia”, subrayó.

A su vez explicó: “Arribas dijo que presentó toda la información en la Justicia y que está más interesado que nosotros en que se sepa la verdad rápidamente porque habrá grandes sorpresas”, reveló. En esta línea, agregó: “Si ayer hubiese llevado documentación no la puedo recibir porque eso corresponde a la Justicia.”

“Confío en Arribas hasta que la Justicia demuestre lo contrario”, concluyó el legislador.