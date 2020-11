El Senado aprobó el pliego del juez que no quiso indagar a Milani en el caso Ledo

El conjunto de los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo fueron aprobados por 65 votos contra uno. La oposición se opuso a la postulación del juez Raúl Daniel Bejas, para integrar la Cámara Nacional Electoral por su cercanía con el peronismo

La senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti (FdT), fue la miembro informante de la Orden del Día que otorgaba acuerdo a 30 pliegos de funcionarios judiciales. Destacó que se habían realizado 3 sesiones para debatir con los candidatos y subrayó que “tan sólo existieron dos observaciones. En la primera se objetó que alguno de ellos no era el primero en el orden de mérito que el Consejo de la Magistratura le remitió al Poder Ejecutivo Nacional y en la segunda se criticó que el Presidente no haya elegido a una mujer”.

Fernández Sagasti resaltó que “cuando una terna de candidatos va del Consejo de la Magistratura al PEN, elegir al candidato es una cuestión política. Como también dar el acuerdo en el Senado es una cuestión política”. Desechó los cuestionamientos que se realizaron por “no haber elegido una mujer, porque detrás de esa crítica hay un cuestionamiento político al Presidente de la Nación”. Subrayó que “en la primera tanda de candidatos enviados por el PEN, el 50% eran mujeres y en la segunda tanda, las mujeres eran un 45%”.

La senadora por Tucumán, Silvia Elías de Pérez (JxC) cuestionó la elección del candidato a la Cámara Nacional Electoral, Raúl Daniel Bejas. Dijo que “es imprescindible que un juez sea imparcial e independiente. Analizando su Currículum Vitae vemos que no puso que durante más de 10 años fue apoderado del Partido Justicialista de Tucumán. Nuestro reproche no fue por haberlo sido, sino por haberlo ocultado. La historia del juez es la que nos muestra que no será independiente y parcial. En un caso no quiso tomarle indagatoria al ex Jefe del Ejército, César Milani por el caso de la desaparición del conscripto Agapito Ledo, cuando el fiscal se lo pedía. Cuando la Cámara se lo ordenó, se excusó”.

Peréz concluyó que “el juez no es imparcial a la hora de tomar decisiones”.

Al cierre del debate, el senador por Formosa, Luis Naidenoff (JxC) destacó que “el cuestionamiento no era por su identidad política sino por su actuación en algunas causas, entre ellas, la que involucró al ex Jefe del Ejército, César Milani”.

Naidenoff resaltó que “más allá de que el Presidente tiene la atribución de elegir al candidato entre una terna, ninguna decisión puede ser arbitraria. Cuando se trata de ternas que el PEN modifica, las decisiones tienen que ser fundadas”. Señaló que “desde la creación de la Cámara Nacional Electoral, en 1971, ninguno de los tres integrantes fue una mujer”.

El titular de la bancada mayoritaria, senador por Formosa José Mayans (FdT) destacó “el trabajo de la Comisión de Acuerdos” y “dijo que el candidato Bejas estuvo impecable en su presentación frente a la comisión”. Criticó a la oposición por la no aceptación de las decisiones mayoritarias y por los permanentes cuestionamientos.

Elogió la postulación del juez Bejas subrayando que “es la primera vez que un hombre del interior del país ocupa un lugar en la Cámara Nacional Electoral” y destacó que “la decisión del Poder Ejecutivo Nacional es una decisión política con un alto contenido federal”.

En particular, la bancada de Juntos por el Cambio y el senador por Salta, Juan Carlos Romero (Interbloque Federal) votaron en contra del juez Bejas. Al momento de votar el pliego del candidato a la Cámara Nacional Electoral, el senador por Río Negro, Alberto Weretilneck (Juntos somos Río Negro) se abstuvo.

Mensualidad y régimen previsional para trabajadores de casas particulares y contratistas de viñas

El senador por La Pampa, Daniel Lovera (FdT) señaló que “el proyecto viene a subsanar un problema de vieja data”. Dijo que “el régimen emplea mayoritariamente a mujeres y sobretodo les dio derechos”. También destacó que “estas trabajadoras tienen derecho a cobrar la segunda cuota del sueldo anual complementario antes de las fiestas de fin de año”.

Esta iniciativa fue analizada en conjunto con las siguientes:

Un nuevo régimen previsional especial para obreros, obreras, empleados y empleadas de viñas y para contratistas de viñas.

La modificación del Estatuto del Contratista de viñas y frutales en relación a la indemnización y la mensualidad que recibe el contratista

Después de estos proyectos que fueron aprobados por unanimidad, se consideraron y aprobaron, también por unanimidad, las siguientes iniciativas:

La modificación de la Ley de Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes disponiendo la creación de una línea telefónica y una aplicación para registrar denuncias de maltrato y abuso.

La adopción del símbolo de accesibilidad universal

La incorporación en los ascensores de organismos públicos de señalización en sistema Braille y Parlante.

La modificación del Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia para su difusión y concientización.

La modificación de la ley de protección integral a los discapacitados respecto de utilizar máscara o barbijo transparente para interactuar con personas con hipoacusia o dificultades auditivas.

La creación del Foro Permanente de Niñas, Niños y Adolescentes.

La declaración del 4 de enero como Día Nacional del Braille.

La declaración del Día de la Persona Donante de Órganos.

La aprobación del acuerdo de reconocimiento y convalidación provisoria de títulos universitarios para realizar estudios de posgrado con la República Dominicana.

La declaración del monumento histórico nacional al inmueble “Solar Sarmiento” ubicado en Asunción, República del Paraguay.

Declaración del monumento histórico nacional al edificio de la “Escuela Normal Fray Justo Santa María de Oro de la localidad de Jáchal, Provincia de San Juan”.

La transferencia de un inmueble del Estado Nacional a la Provincia de Catamarca

La transferencia de inmuebles del Estado Nacional a la Sociedad de Bomberos Voluntarios de El Dorado, Provincia de Misiones.

La transferencia de un inmueble del Estado Nacional a la Provincia de La Pampa.

La transferencia de un inmueble del Estado Nacional a la Municipalidad de Tostado, Provincia de Santa Fe.