El Senado homenajeó a Diego Maradona

Los senadores expresaron su dolor por la pérdida del futbolista, reivindicaron su origen humilde, su esfuerzo y por llevar el nombre de la Argentina a todos los rincones del mundo. El cuerpo postergó para el lunes 30/11 la sesión ordinaria prevista para este 26/11.

El senador por San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, inició la lista de oradores, señalando que “fue uno de los más grandes futbolistas de la humanidad. Para mí, el más grande de todos. Nació en Villa Fiorito, en una casa en la que tenían pocos recursos económicos. Una vida de sacrificio, desde niño, con esa cara de alegría, con esos ojos vivarachos. Llenaba de alegría el lugar en el que estaba. Nos llenó de alegría a todos los hombres y mujeres de esta tierra”.

Rodríguez Saá también destacó que “nos unió a todos los argentinos. Todos sus compañeros de equipo lo aman. No es fácil ser el líder, ser el mejor, el más glorioso y llenar de alegría a todos sus compañeros. El mundo entero lo está llorando”.

Posteriormente hizo uso de la palabra la senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Guadalupe Tagliaferri (JxC). Subrayó que “es una jornada muy triste, de mucho dolor. Diego representaba nuestra forma de ser. Nuestras genialidades y también nuestros defectos. Diego fue un grande, porque logró lo que muy pocos han logrado. Diego nos unió. Nos une en este inmenso dolor y en las alegrías que nos ha regalado generosamente. Diego fue ese llanto y esas miradas cómplices entre quienes no nos conocíamos y sentíamos el mismo amor”.

Recordó también que una ocasión, Maradona dijo “yo no soy ningún mago. Mago son los que viven en Villa Fiorito y viven con mil pesos diarios”. La senadora destacó que “Diego nos demostró que teniendo un sueño, con esfuerzo, con mérito, ese sueño se puede hacer realidad. A Diego le pedimos como a nadie que sea perfecto. Le pedimos lo que no somos en ningún lugar del mundo: que sea perfecto. Además le marcamos sus defectos y nos orgullecemos diciendo que es argentino. Le agradezco a Diego por las imágenes que estamos viendo hoy, hinchas de Boca, de River abrazándose, porque Diego es de todos y no es de nadie”.

El senador por la Provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana (FdT) recordó que “el pueblo está de luto y se le escucha decir una sola palabra: gracias. Por las alegrías que le regaló y porque los representó. Representó a los más humildes en sus frustraciones, en sus peleas contra las injusticias. Diego es un mito al que hoy tenemos que despedir pero que siempre estará presente en el corazón de los argentinos”.

El senador por Formosa, Luis Naidenoff (JxC) dijo: “pertenezco a una generación a la que Maradona marcó a fuego”. En su exposición eligió graficarlo con una imagen muy repetida por estos días en los medios de comunicación. “Hay un mural en Siria, en una ciudad destruída por la guerra, donde colocaron un afiche suyo. La gente se queda con quien le dió momentos de alegría, momentos inolvidables, aún en medio de las mayores catástrofes.

El titular de la bancada mayoritaria, el senador por Formosa, José Mayans (FdT) cerró las manifestaciones diciendo que hoy presenciamos “el gran dolor del pueblo argentino por la partida a la inmortalidad de Diego Armando Maradona”. Señaló también que “el gran cariño del pueblo argentino hacia Diego, parte de un sentimiento muy profundo. Fue una persona que luchó mucho y que siempre apreció mucho a los humildes de la patria «. Concluyó su homenaje sosteniendo que “esas personas no mueren nunca, permanecen siempre con nosotros”.