El Senado homenajeó a los campeones mundiales juveniles de 1979

El Senado de la Nación entregó este jueves su Diploma de Honor a los integrantes de la selección masculina sub-20 de fútbol, campeona mundial en Japón 1979.

La ceremonia se realizó esta tarde en el salón de los Pasos Perdidos por iniciativa de los senadores nacionales por Chubut, Alfredo Luenzo (Chubut Somos Todos), y por Tierra del Fuego, Julio César Catalán Magni (PJ). El acto contó con la presencia de representantes de ambas Cámaras, autoridades nacionales, provinciales y municipales, autoridades de la AFA, el Comité Olímpico Argentino, la Agencia de Deportes Nacional, deportistas y árbitros de asociación de fútbol y familiares de los galardonados.

Catalán Magni agradeció a los jugadores presentes y transmitió “la felicidad de recibirlos” y “un enorme gracias a los mejores jugadores de la historia argentina”.

Recordó que “era muy chico y me levantaba a la mañana a mirar el partido y muchos de los que estamos acá, que pasamos los 50 años, nos emocionábamos que cada vez que escuchábamos ese grito de gol del relator argentino y veíamos arriba de la pantalla la imagen de ATC”.

Luenzo manifestó el anhelo de que “este tardío homenaje en nombre de nuestros representados, el pueblo de todas las provincias, sirva para aprender a trasladar el sentido de este homenaje a los campeones mundiales de 1979 y para que hagamos un definitivo nunca más al ocultamiento equivoco o interesado de méritos semejantes por circunstancias egoístas o sectoriales”.

En nombre de todos los jugadores, Osvaldo Rinaldi transmitió el “agradecimiento al Senado de la Nación y en especial a la Comisión de Deporte por semejante reconocimiento”. “Es un honor y es muy importante que un organismo de la democracia nos esté reconociendo después de más de 40 años, por eso muchas gracias”, aseguró.

También agradeció “a Cesar Luis Menotti que fue nuestro maestro, se jugó por nosotros y nos enseñó que nunca se olvida lo que se aprende por placer”.

Destacó que “hemos aprendido con el tiempo que siempre vamos a preferir la más imperfecta de las democracias a las más perfecta de las dictaduras”.

El director técnico de ese entonces, César Luis Menotti agradeció” esta importante distinción” y marcó la importancia de defender “el fútbol como hecho cultural para que no se degrade” y la necesidad de “que tengamos un ministerio de deportes”.

Por último resaltó que “tuve una suerte enorme de haber contado con estos excepcionales futbolistas que además de ser campeones jugaban demasiado bien”.

Hace casi 40 años, con Diego Maradona y Ramón Díaz como principales figuras, la selección nacional obtenía el campeonato mundial tras derrotar a la Unión Soviética por 3-1 con goles de Hugo Alves, Ramón Díaz y Diego Maradona. De este modo el equipo se coronó, por primera vez en la historia, como campeón mundial de la categoría.

“Señores, ustedes ya son campeones, no me importa el resultado de este partido, ya han demostrado que son los mejores del mundo. Nada de patadas o locuras. Vayan, jueguen y me divierten a los 35.000 japoneses que están en las tribunas”. Con esas palabras, Menotti mandaba a la cancha a los jugadores de la selección juvenil para el partido final contra la Unión Soviética.

Diego Maradona ganó el “Balón de oro” al mejor jugador y el “Botín de plata” por ser segundo en la lista de goleadores, en tanto Ramón Díaz se llevó el “Botín de oro” por ser el máximo anotador y el «Balón de plata» al tercer mejor jugador del torneo.