El Senado homenajeó a los jugadores campeones mundiales de 1978

La Selección Argentina de Fútbol, campeona mundial en 1978, recibió un reconocimiento de Diploma Honor por parte del Senado de la Nación. La iniciativa fue impulsado por el senador nacional de Cambiemos, Julio Catalán Magni, presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara Alta.

La ceremonia se llevó a cabo en el Salón Azul de la Cámara de Senadores. En la apertura del evento, los integrantes de la Orquesta de Cámara del Honorable Congreso de la Nación entonaron los acordes del Himno Nacional Argentino. Luego, la misma orquesta interpretó el tango “Por una cabeza” de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera.

Por lo tanto, el senador Catalán Magni recordó que “yo tenía 10 años y creo que más que felices nosotros llorábamos porque pudimos ganar nuestra primera Copa del Mundo”.

De ahí, se proyectaron imágenes de los partidos del seleccionado nacional en su recorrido a la consagración que motivaron los aplausos de reconocimiento de los presentes.

Por consiguiente, uno de los integrantes de ese seleccionado, Leopoldo Jacinto Luque expresó que “todos somos capitanes cuando entramos a un campo de juego. Todos algo tenemos que decir y todos tenemos que hacer algo para alentar al compañero. Ustedes no saben la felicidad que hay en este grupo de muchachos”.

Sin embargo, Luque confesó que “lamentablemente fuimos olvidados y que más de una vez nos autoconvocábamos en algún lugar. En una pizzería, en un restaurante porque muchos pensaban que éramos atléticos enemigos y que habíamos salidos campeones por estas cosas (N de R: Gobierno militar) y que éramos producto de los militares; que los propios argentinos se encargaron de hacer creer eso para minimizar lo que hicimos nosotros, que no fue poca cosa; que fue salir campeón del mundo”.

Además, Leopoldo Jacinto Luque subrayó que “no todo el mundo sale campeón. No todos los países tienen esta clase de jugadores y estoy seguro que muy pronto vamos a volver a salir campeones”.

A su turno, el ex arquero Ubaldo Matildo Fillol expresó que “nuestro agradecimiento de este puñado de jugadores al senador Catalán Magni por habernos homenajeado de la manera que lo hizo y estamos muy felices”.

El ex guardavalla le entregó como reconocimiento al senador Catalán Magni una réplica de la camiseta número cinco de color verde que utilizó Fillol en el mundial y que lleva la firmada de todos los integrantes de ese seleccionado nacional.

En diálogo con los periodistas, Leopoldo Jacinto Luque sostuvo que “nosotros simplemente éramos jugadores de fútbol. Nos preparamos para jugar un buen mundial. Menotti no estaba equivocado en que si nos juntábamos con mucho tiempo (nos juntamos mucho tiempo. Estuvimos concentrados cuatro meses) para salir campeón y lo logramos”.

Por otro lado, Luque declaró acerca del momento político vivido durante el desarrollo del campeonato mundial que “los pases, las jugadas y las paredes las hacía con Kempes, Bertoni, con Houseman, con Ortiz, con Valencia, Villa y el ‘Beto’ Alonso, las atajadas las hacía Fillol pero no las hacía ni Massera y ni Videla me daba el pase para que hiciera el gol”.

A su vez, el ex futbolista recordó un momento personal muy doloroso que padeció en medio de la disputa del mundial “me la aguanté hasta ahora. Tuve una desgracia bastante fea que fue que mi hermano tuvo un accidente en un Mundial y murió. Todas las cosas las tuve que hacer yo, mi papá, mi mamá y la señora de mi hermano” y lamentó que “no tuve ni siquiera la ayuda, no económica, sino la ayuda espiritual de la AFA, que estaba intervenida por los militares, y hasta ahora estoy esperando que uno de los militares de aquella época me venga a dar la mano a decirme, ‘te acompaño en el sentimiento por tu hermano’”.

Y recordó que “tuve que llevar el cadáver de mi hermano de Buenos Aires a Santa Fe en una ambulancia que yo alquilé. El único apoyo que tuve fue el de Menotti y el de mis compañeros. Fui muy contenido. Por eso pude jugar. Los muchachos me contuvieron tanto y pude hacer tantos goles, hacerle el cuarto gol a Perú” y sintetizó que “nosotros no sabíamos nada. Nos enterábamos de lo que los militares querían porque manejaban la prensa”.

Por otra parte, Luque hizo mención a la crisis política y económico que sufre la AFA, aseguró que “nunca ví tanto desorden en la AFA como este último tiempo. Es una vergüenza de que no pudiéramos armar un equipo competitivo para jugar los Juegos Olímpicos. Que los clubes no daban los jugadores. Todo eso desprestigia al fútbol argentino porque después de los campeonatos del mundo que se ganaron del ‘78 y del ‘86, Argentina pasó a ser una potencia futbolística. Si todo el mundo nos respeta que somos potencia futbolística, no la tenemos que echar a perder”

Y expresó su deseo en que “dios quiera que ahora se arme rápido el equipo de los juveniles. Hace mucho que no ganamos nada con los juveniles y que la persona que se haga cargo de la AFA a nivel dirigencial tenga la lucidez de aclarar todo” y cerró “que la AFA vuelva a hacer lo de antes y que Argentina vuelva a ser el fútbol que era; que nosotros nos deleitábamos años atrás”.

En relación a la Selección Argentina y de las tres últimas finales que se perdieron, Leopoldo Jacinto Luque señaló que “éstos muchachos se merecen ser campeones. Vos te crees que Javier Mascherano no se merece ser campeón?, qué Messi no se merece ser campeón?. Pero les ha tocado más esta época. Hay que apoyar al técnico y darle tiempo para trabajar. Un equipo no se prepara de un día para otro. Los jugadores vienen a jugar las Eliminatorias y llegan un día antes” y subrayó que “el ‘Flaco’ Menotti siempre fue un adelantado. Nos concentró cuatro meses antes y nosotros nos mirábamos y sabíamos lo que íbamos a hacer”.

A continuación, Alberto Tarantini, confesó tras recibir su reconocimiento que “sentimos una alegría inmensa este reconocimiento. Nosotros sabemos lo que hicimos. Fue un momento duro de la argentina ese campeonato del mundo. Pero el reconocimiento más grande fue el de la gente por lo que nos dio, nos brindó y por lo que pudimos darle a los argentinos con ese título. Fue un mes fabuloso de alegría e incertidumbre que se coronó con la primera copa del mundo. Más feliz no puedo estar”.

También, Tarantini sostuvo que “la dictadura fue una cosa y el fútbol es otra. Se quisieron aprovechar del fútbol. Pero para ganar se equivocaron y ninguno de éstos tiranos pateó un córner, tiró un centro, hizo un gol y los que se quisieron apoderar de esta copa del mundo para bien de ellos se equivocaron. Los que quisieron usufructuar diciendo cosas que no son reales les queda para ellos” y agregó que “lo único que sé es que la primera copa del mundo se ganó en nuestro país. Estoy feliz. Estoy contento. Para mí fue un honor vestir la camiseta de mi país y todo lo demás no me interesa”.

En tanto, Alberto Tarantini hizo hincapié en la Selección Argentina que dirige Edgardo Bauza y expresó que “el fútbol necesita de éstos jugadores (N de R: Lionel Messi). Necesita de un referente. Se le dio más de lo que tendrían que haberle dado. Uno llega un momento en la vida que dice para dónde voy, dónde estoy parado y creo que le puede pasar a cualquiera” y añadió que “Messi es importantísimo para el fútbol argentino. No sólo para el fútbol argentino sino para el país. Lo que hay que hacer es disfrutarlo y ojalá lo pudiéramos tener mucho tiempo”.

Por otra parte, el ex futbolista reconoció que “Bauza está re feliz. Ves lo contento que está trabajando. Le deseo lo mejor. Con respecto a lo que pasó en AFA, se veía venir. Explotó. Los problemas fueron muchísimos. Lamentablemente, el técnico (Gerardo Martino) se tuvo que ir porque estuvieron mucho tiempo sin pagarle: hubo muchísimas cosas” y apuntó a que “el fútbol argentino tiene que organizarse y estar capacitado para que un club puede desenvolverse bien en un campeonato. Se tiene que regir por las leyes, por los artículos que están en la Asociación del Fútbol Argentino. Hay muchas cosas que corregir. Todavía no se ha hablado de los clubes que compran jugadores y están en rojo. Tiene que haber un saneamiento y poco a poco se tienen que ir arreglando estas cosas”.

Finalmente, Tarantini sentenció que “para salir campeón tenés que llegar en el momento justo y todas las estrellas tienen que estar una al lado de la otra. Creo que el equipo va a salir campeón porque tiene jugadores y lo ha demostrado. Tiene al mejor del mundo pero lo importante es que puedan ganar algo para que esto fluya más rápidamente”.

Los ex futbolistas Leopoldo Luque, Ubaldo Fillol, René Houseman, Daniel Bertoni, Daniel Passarella y Alberto Tarantini fueron algunos de los protagonistas de aquella gesta mundialista que estuvieron presentes.

El seleccionado argentino se coronó campeón por primera vez en su historia el 25 de junio de 1978 tras vencer por 3-1 a Holanda en la final disputada en el estadio Monumental de River Plate.

(Por Armando Rodríguez Rocha)

