El Senado postergó el debate sobre la reforma electoral

El plenario de comisiones del Senado que tenía previsto avanzar este martes en el tratamiento del proyecto de ley de reforma electoral fue suspendido por disposición del Frente para la Victoria, con el argumento de la ausencia de senadores.

La Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el senador del kirchnerismo Marcelo Fuentes, informó a través de un comunicado que el motivo de la suspensión fue la “ausencia significativa de senadores por razones de diversa índole”.

No obstante, fuentes de Cambiemos no descartaron que, en verdad, la decisión de postergar el debate en comisión obedezca a una maniobra dilatoria de la oposición para no avanzar en la reforma, que el oficialismo aspira a convertir en ley en las próximas semanas.

De hecho, la suspensión alterará el cronograma informado inicialmente desde el oficialismo para este debate, que preveía la firma de dictámenes para el martes próximo con la intención de llevarlos a recinto en la sesión del miércoles 23 de noviembre, poco antes del fin de período ordinario de sesiones.

En el comunicado oficial elaborado por la comisión que preside Fuentes, se indicó que el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda, Justicia y Asuntos Penales y de la Banca de la Mujer -previsto para las 13 y para el jueves a las 13- fue pospuesto para la semana próxima.

“Atento a la cantidad de invitados a exponer confirmados, más de treinta al día de la fecha, una vez finalizadas las exposiciones previstas para el día martes 15 de noviembre, a las 14, se continuará con los invitados restantes el próximo jueves 17 de noviembre, a las 13 horas, en el salón de las Provincias”, expresó el cuerpo asesor en el texto.

El plenario tenía previsto debatir una serie de proyectos orientados a modificar la ley electoral, incluyendo uno que ya cuenta con media sanción de Diputados e introduce el uso de la boleta electrónica y la paridad de género en las listas.

