El Senador Blanco pidió la renuncia de Miriam Lewin

El Senador Nacional de Juntos por el Cambio, Pablo Daniel Blanco, manifestó esta tarde que “Miriam Lewin, que ocupa actualmente el cargo de Defensora del Público de la Nación debería renunciar”.

“Soy un defensor de la libertad de expresión y el libre ejercicio de la profesión periodística sin censura de ninguna especie. Si un periodista insulta o agravia puede ser querellado pero incidir desde un cargo estatal como la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual para que la ciudadanía no escuche, no lea o no mire a determinado periodista es un despropósito total”.

“Por esta razón, considero que Miriam Lewin debería renunciar a su cargo. La funcionaria manifestó en relación a dichos de Etchecopar que “el caso de Baby es anacrónico, apuntamos a que no sea escuchado en la sociedad”. Si este es el cambio cultural que se pretende instaurar desde el gobierno, vamos mal”, finalizó el Senador Blanco.