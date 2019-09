El SIC cortó la mala racha de ocho años y se clasificó a la final del Top 12 de la URBA

El San Isidro Club (SIC) se clasificó este sábado finalista del Torneo de Rugby Top12 de la URBA 2019 tras ganarle en la semifinal en el estadio del CASI a Pucará por 20-13. Ahora, el equipo zanjero espera por el ganador de la segunda semifinal que animaran este domingo a las 15:40, Belgrano Athletic e Hindú.

El estadio de La Catedral vivió una gran fiesta este sábado debido a que el San Isidro Club (SIC) alcanzó por primera vez la final del Torneo de Rugby Top12 de la URBA 2019 después de ocho años de ausencia cuando en 2011 fue campeón al vencer a Alumni por 14 a 11.

El conjunto zanjero fue el primero en la temporada regular con 77 puntos sufriendo cinco derrotas (Hindú 2, CASI 2 y Belgrano) y logrando 17 triunfos, mientras que Pucará clasificó en la última fecha como cuarto con 66 unidades, con 13 victorias, un empate y ocho caídas.

Pucará nunca jugó una final en su historia y estuvo cerca en 2011, perdiendo en semifinales ante Alumni, y en 2017, cuando lo dejó afuera de la final Hindú.

El domingo, desde las 15.40, se jugará la restante semifinal entre Belgrano Athletic e Hindú, en Virrey del Pino 3456.

Belgrano fue segundo en la fase regular con 71 puntos (12-2-6), mientras que Hindú lo hizo como tercero acumulando 68 unidades (15-1-6).

El equipo del barrio de Belgrano ganó su último título de la URBA al superar a Hindú en 2016 por 25 a 10, pero los de Don Torcuato son, por lejos, el más ganador de los últimos tiempos con ocho títulos en los pasados 13 años.

El palmarés en general de los torneos de la URBA muestra como los principales ganadores al CASI con 33 títulos, seguido del SIC con 25, CUBA con 14, Belgrano Athletic con 11, Buenos Aires e Hindú con 10; Alumni con 6 y Atlético del Rosario con 5.

En el amanecer de la primera parte, el equipo de Burzaco golpeó de entrada con un try de Mariano Rassetto, a los 5’. En cambio, el SIC sintió el impacto tempranero y presionó con su pack de forwards y con las embestidas de Tomás Granella, Marcos Piccinini y Juan Soares Gache que rápidamente tuvo su recompensa con dos tries de Granella y Lucas Rocha que dieron vuelta la historia a favor de los zanjeros 10-5.

La ventaja le dio tranquilidad y confianza al SIC que se tradujo en otro try de Tomás Granella convertido por Franco Moneta con el marcador 17-5.

En la segunda mitad, el conjunto zanjero estiró el tanteador con un penal del recién ingresado Joaquín Lamas para poner el resultado 20-5. No obstante, Pucará empezó a incomodar al SIC con la posesión de la pelota con la intención de forzarlo al error.

De ahí, una buena combinación de los backs dejó a Joaquín Paz de cara al ingoal e hizo la diferencia en los últimos metros. El penal de Germán Klubus dejó a Pucará a siete puntos del empate con mucho camino por recorrer.

Con este panorama, los zanjeros sintieron la levantada del equipo de Burzaco por lo que se vieron obligados reforzar las formaciones fijas para poder nivelar las acciones. Por consiguiente, el San Isidro Club empezaron a edificar la victoria con la posesión de pelota y con jerarquía alcanzaron el triunfo que los depositó en la final.

Tras el encuentro, Tomás Meyrelles reflexionó una vez consumada la victoria en que “fue un partido muy duro” y de cara a la final adelantó en que “el rival que venga va a ser durísimo. Va a ser una final y vamos a tener que dar el doble de lo que dimos hoy para poder ganar”.

Por otro lado, el capitán Marcos Borghi expresó que “fue un partido durísimo. Creo que todas las semifinales son así” y añadió que “fue un partido peleado, pensado, cada uno intentó imponer su planteo y por suerte salió para nosotros”. Además, sostuvo que “en el segundo tiempo sabíamos que se nos iban a venir (Pucará) y de hecho lo hicieron pero lo pudimos mantenernos en la defensa para que no se nos metan y, al final, fue el partido a favor de nosotros”.

Este domingo saldrá el rival del SIC para la final del próximo sábado: surgirá de Belgrano vs. Hindú, que se jugará a las 15.40, también en la cancha de CASI.

SÍNTESIS

SIC (20): 1- Marcos Piccinini, 2- Lucas Rocha, 3- Segundo Aguilar; 4- Marcos Borghi (c), 5- Lucas Rizzato; 6- Andrea Panzarini, 7- Alejandro Daireaux, 8- Tomás Meyrelles; 9- Juan Soares Gache, 10- Tomás Granella; 11- Mateo Madero, 12- Santos Rubio, 13- Carlos Pirán, 14- Tiago Romero Basco; 15- Franco Moneta.

Cambios: ST: 1´ Joaquín Lamas por Tomás Granella, 12’ Ricardo Macchiavelo por Lucas Rocha, 20´ Segundo Aguilar por Marcos Gatica, 27’ Tomás Comizzati por Alejandro Daireaux y 38’ Lucas Sommers por Marcos Borghi.

Entrenadores: Santiago González Bonorino, Eduardo Victorica, Federico Gallo y Martín Schusterman.

PUCARÁ (13): 1- Tulio Sosa (c), 2- Pablo Dimcheff, 3- Jonathan Marchetta; 4- Ignacio Coppola, 5- Mariano Rassetto; 6- Germán Fiocca, 7- Lucas Santa Cruz, 8- Pablo Parlatore; 9- Germán Klubus; 10- Lucas González Amorosino; 11- Manuel Montero, 12- Mariano Navarro, 13- Joaquín Paz, 14- Tomás Buckley; 15- Tomás Jorge.

Cambios: ST: 1´ Felipe Del Mestre por Tomás Buckley, 17´ Tomás Kelly y Leandro Urriza por Jonathan Marchetta y Pablo Parlatore, 25´ Tomas Rey y Guido Romandetto por Germán Klubus y Pablo Dimcheff, 33’ Ignacio Ramón por Mariano Navarro y 74’ Félix Birnie por Germán Fiocca.

Entrenadores: Nicolás Llauradó, Alejandro Moreno y Gerardo Catania.

PRIMER TIEMPO: 5´ Try de de Mariano Rossetto (P), 12’ Penal de Tomás Granella (S), 16’ Try de Lucas Rocha convertido por Tomás Granella (S) y 35’ Try de Tomás Granella convertido por Franco Moneta (S),

Resultado parcial: SIC 17-5 Pucará.

PUNTOS EN EL SEGUNDO TIEMPO: 6’ Penal de Joaquín Lamas (S), 8’ Try de Joaquín Paz (P) y 18’ Penal de Germán Klubus (P).

AMONESTADOS: ST: 17’ Tomás Meyrelles (S) y 28´ Leandro Urriza (P).

Cancha: CASI.

Árbitro: Nehuen Jauri Rivero

(Por Armando Rodríguez Rocha)