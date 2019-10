El SIC cortó la racha de 8 años sin festejos y gritó campeón del Top12 de la URBA 2019

El San Isidro Club (SIC) cortó este sábado la sequía de ocho años sin títulos y se consagró campeón del Torneo Top12 de la URBA 2019 tras ganarle en una apasionante final a Belgrano Athletic por 22-19, en tiempo suplementario, en el estadio del CASI. El equipo zanjero y el conjunto Marrón jugaron un partido demasiado parejo que forzó la definición en dos tiempos de diez minutos a ‘muerte súbita’ y un drop de Joaquín Lamas desató la euforia y el desahogo del equipo del Boulogne.

El estadio del Club Atlético de San Isidro (CASI) fue testigo presencial de la apasionante y, a la vez, vibrante consagración del San Isidro Club (SIC) que volvió a festejar un campeonato después de ocho años gracias al drop de Joaquín Lamas en tiempo extra.

El elenco de Boulogne terminó primero en la temporada regular y venció con autoridad a Pucará en las semifinales mientras que Belgrano, fue seguidor y verdugo de Hindú que no estuvo en una definición tras siete años consecutivos. El SIC no fue campeón desde el 2011, mientras que Belgrano lo fue en 2016 cuando derrotó en la final al conjunto de Don Torcuato.

SIC y Belgrano Athletic fueron el número uno y dos de la clasificación general del Top12 y también lo rubricaron en las semifinales, al superar a Pucará, 20-13 y a Hindú, 25-20, respectivamente. En la temporada ambos fueron los más contundentes, los que hicieron más tries y los que lograron más victorias. Los de San Isidro, sumaron 18 triunfos en 23 encuentros, mientras que los de Virrey del Pino consiguieron 15. En lo que hace a tantos a favor, SIC logró 671 y anotó 82 tries; Belgrano fue el más efectivo del torneo, con 98 conquistas y 745 tantos anotados.

Desde 1996 hasta 2011, SIC estuvo codeándose con Hindú. A partir de 2012, la hegemonía del Elefante se hizo más notoria llegando a siete finales consecutivas y cuatro títulos obtenidos. Los de San Isidro dominaron el Top12 de principio a fin.

Hay que mencionar que el SIC no resignó su liderazgo durante todo el certamen. Sólo sufrió derrotas ante el CASI e Hindú en las dos ruedas: frente a la Academia, en las fechas 5° y 16° (29-22 y 16-9); contra Hindú, en la 11° y 22° (31-27 y 34-27) y frente a Belgrano Athletic en la 17° (40-15).

En el historial de las últimas décadas el SIC fue amplio dominador, con 17 triunfos y sólo siete caídas desde 1998, cuando se instauró el sistema de finales en los torneos de la URBA. Para Belgrano fue la segunda final, luego de obtener el título ante Hindú en 2016. El SIC volvió a jugar la final después de ocho años (la última había sido en 2011, con victoria ante Alumni). Los zanjeros de esta forma llegaron a su novena definición (1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2010, 2011 y 2019), en la obtuvieron siete títulos (solo cayeron ante Hindú en 1998 y el CASI en 2005).

Belgrano Athletic llegó a esta final con once títulos en su historial (1907, 1910, 1914, 1921, 1936, 1940, 1963, 1966, 1967, 1968 y 2016). El SIC, es el segundo elenco más ganador de Buenos Aires (26 títulos), detrás de su clásico rival, el CASI (32). Los títulos de los zanjeros fueron: 1939, 1941, 1948, 1970, 1971, 1972, 1973, 1977, 1978, 1979, 1980, 1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 1993, 1994, 1997, 1999, 2002, 2003, 2004, 2010 y 2011.

Tal como se percibía desde la previa, en el primer tiempo, el conjunto de Boulogne presionó de entrada con su pack de forwards con la intención de frenar a las furiosos backs del ‘Marrón’ que sacó ventajas en los scrums. Sin embargo, el partido entró en una profunda meseta en el que no hubo un claro dominador hasta que Tomás Rosati dispuso de un penal, abrió el marcador y puso en ventaja 0-3 a Belgrano.

Lo cierto es que el zanjero sintió el golpe y se lanzó a atacar aunque el ‘Marrón’ estuvo mucho mejor parado con las formaciones fijas para cerrarle los espacios a los de Boulogne. En medio de las fricciones, Fermín Martínez se retiró lesionado en camilla y con cuello ortopédico en Belgrano Athletic y fue reemplazado por Pedro Bugiani.

Más allá de eso, el encuentro, por momentos, perdía intensidad ya que estuvo demasiado interrumpido a causa de que Belgrano le propuso al SIC un juego rústico, áspero que casi lo neutralizó desde el medio. A partir de esta paridad, Tomás Granella con un penal y un drop, al mismo tiempo, Tomás Rosati con dos penales pusieron el tanteador igualado 6-6.

En el amanecer de la segunda etapa, Belgrano golpeó de entrada con un penal de Rosati aunque el SIC con otro penal de Granella emparejó el resultado 9-9. De ahí, el pleito se tornó picante luego de que el árbitro Nahuel Jauri Rivero le otorgó un penal al ‘Marrón’ tras pedir la revisión por el TMO que observó una embestida de Ricardo Macchiavello sobre un rival que ya había sido tackleado. La jugada bien podría haber ameritado una tarjeta amarilla permitiéndole a Rosati volver a poner arriba en el marcador a los de Virrey del Pino 9-12.

En tanto, el zanjero reaccionó de nuevo con un penal Tomás Granella que puso, otra vez, el empate 12-12. Con la igualdad, Belgrano Athletic apeló a la desesperación con la fuerte presión que impusieron sus backs que lo transformó imparable y bloqueó los avances del SIC. En ese momento, el ‘Marrón’ sufrió la segunda baja por la lesión de Justo Durañona que fue reemplazado por Ignacio Favre.

Mientras los minutos comenzaban a consumirse, Gastón Arías anotó un try y Joaquín Lamas asestó la conversión que puso al SIC 19-12, le abrió las puertas al título a los de Boulogne pero Belgrano no se daba por vencido y le imprimió a las acciones mucha presión alta. A tan solo dos segundos para que se cumplieran los 80’, los forwards de Belgrano se metieron en el ingoal. Era try para Jauri Rivero, pero consultó al TMO, que confirmó que Francisco Ferronato apoyó. Rosati acertó la conversión, consumó el empate 19-19 y forzó el tiempo extra.

En consecuencia, la final se resolvió a la primera diferencia, conocida como ‘muerte súbita’. Por eso, Belgrano no se resignó a la caída y tuvo la oportunidad de ahogarle el grito al SIC cuando Rosati tuvo la oportunidad con un tremendo drop, que no entró por muy poco. El equipo de Boulogne no tuvo tanto la pelota en esos primeros minutos, pero se cuidó de no hacer penales. Finalmente, apareció el joven apertura Joaquín Lamas que acertó con un drop agónico que cortó la racha negativa de ocho para los zanjeros y desató el festejo en La Catedral.

Tras el encuentro, Lucas Rizzato dialogó con 4Semanas y expresó que “fue un partido muy intenso. Todos los penales que se hacían, iban a los palos y sumaban puntos. Belgrano fue un rival durísimo. En un momento nos acorraló en nuestro ingoal. Zafamos y tuvimos la suerte de embocarla, marcamos 22 puntos. Fuimos más efectivos que ellos” y agregó que “este partido fue una final. Una final y los dos equipos la jugamos así. En cada pelota, cada equipo dejaba la vida. En el segundo tiempo tuvimos que defender mucho pero aguantamos; en el minuto 80 nos metieron un try y gracias ‘Paco’ (Joaquín Lamas) pudo meter ese drop y nos llevamos el partido”. Y enfatizó que “cortamos ocho años sin salir campeón”.

A su turno, Rubio Santos sostuvo que “fue un partido muy duro. Se tornó muy físico y por suerte aguantamos” y añadió que “nosotros sabíamos que Belgrano iba a ser muy duro, que no podíamos aflojar en nada; fue ‘palo y palo’ en todo el partido y se definió a lo último, tuvimos una oportunidad, la pudimos aprovechar”.

Asimismo, Santos comentó que “somos un grupo de chicos que venimos hace un tiempo juntos. Se formó un recambio en el SIC. Tantas veces vimos al club campeón que un poco de ganas teníamos nosotros de volver a ganar. Tuvimos un poco eso y por suerte se nos dio”.

Finalmente, Alejandro Daireaux explicó que “era una batalla de forwards, de 15 contra 15, que el que corría hasta el final se quedaba con el partido” y subrayó que “sabíamos que el partido iba a ser muy duro, que se decidía en el final, que era durísimo el partido y aquí estamos”.

De esta manera, el SIC volvió ratificó su liderazgo en la temporada 2019, fue el mejor y sumó su título 26 en su historial.

SÍNTESIS

SIC (22): Gastón Arias; Thiago Romero Basco, Carlos Pirán, Santos Rubio y Mateo Madero; Tomás Granella y Juan Soares Gache; Tomás Comissati, Alejandro Daireaux y Andrea Panzarini; Lucas Rizzato y Marcos Borghi (C); Segundo Aguilar, Lucas Rocha y Marcos Piccinini. Entrenadores: Santiago González Bonorino, Eduardo Victorica, Federico Gallo y Martín Schusterman.

Cambios: ST 0´ Marcos Gatica por Aguilar; ST 7´ Ricardo Macchiavelo por Piccinini; ST 11´ Lucas Sommer por Tomás Comissati; ST 27´ Joaquín Lamas por Tomás Granella; ST 31´ Facundo Fernández Madero por Daireaux; ST 32´ Franco Moneta por Gastón Arias; ST 34´Francisco Pachano por Lucas Rocha. Suplentes: Marcos Rodriguez Gauxax.

Belgrano Athletic (19): Martín Arana; Juan Landó, Matías Masera, Fermín Martínez y Tobías Bernabé; Tomás Rosati e Ignacio Marino; Francisco Gorrisen, Julián Rebussone y Joaquín de la Serna; Leandro Magneres y Rodrigo Fernandéz Criado; Justo Durañona, Agustín Gomez Di Nardo y Francisco Ferronato (C). Entrenadores: Guillermo Tramezzani, Diego, Francisco y Luis Gradín.

Cambios: 20´PT Pedro Bugiani por Fermín Martínez ; 7´ST Mauro Rebussone por Magneres; 22´ST Facundo Camardon por De La Serna; 27´ST Ignacio Favre por Durañona; 29´ST Francisco Cubelli por Marino. Suplentes: Mateo Etchecoin, Tomas Bruno y Rafael Migale

Tantos PT: 10´y 28´ Penales de Tomás Rosati (B); 23´ y 39´ Penal y Drop de Granella (S)

Resultado Entretiempo: SIC 6 -Belgrano 6

Tantos ST: 5´y 12´ Penales de Tomás Rosati (B); 9´y 17´Penal de Granella (S); 29´ Gol de Lamas por try de Arias (S); 40´ Gol de Rosati por try de Ferronato (B)

Resultado: SIC 19 -Belgrano 19

Tanto Suplementario: 8´ Drop de Lamas (S)

Resultado Final: SIC 22 -Belgrano 19

Amonestado: ST 33´ Andrea Panzarini (S)

Árbitro: Nahuel Jauri Rivero

Jueces de Touch: Tomás Bertazza y Martín Córdoba

TMO: Miranda

Cancha: Club Atlético San Isidro