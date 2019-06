Elecciones 2019: Alberto Fernández acusó a Macri de desarrollar una política para “bajar salarios”

El precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, sostuvo este jueves que el presidente Mauricio Macri «no» cometió «errores» sino que desarrolló «una política urdida a fin de desplomar el salario de los trabajadores, porque está convencido de que es un costo».

Además, añadió que en lo personal no tuvo injerencia en el cierre de listas de su espacio porque «no» quiere «diputados obedientes que levanten la mano para votar», sino que estén «convencidos de sus ideas»; y agregó que los gobernadores están «desahuciados con el Presidente».

«Hubo una política urdida para que el salario se deteriore porque Macri cree que es un costo, y se ocupó durante estos últimos tres años y medio en que el salario baje al piso. Eso no es un error, es un propósito, y lo cumplió», dijo Fernández en FM Metro.

Por otra parte, añadió que en lo personal tiene una «extraordinaria relación con todos los gobernadores porque están desahuciados con Macri, están espantados por la pobreza y el abandono del Estado», afirmó, y ejemplificó con que «hasta dejaron de darle vacunas a los chicos y se tuvieron que hacer cargo los gobernadores».

Por otra parte, resaltó que no tuvo injerencia en los cierres de listas de su espacio porque le interesan «más diputados enamorados de sus ideas que obedientes que levanten la mano para votar».

En cuanto a la ex presidenta Cristina Kirchner, su compañera de fórmula y quién lo designó como postulante a la Presidencia, dijo que en caso de ganar «voy a gobernar yo, sin duda», y resaltó la «capacidad de diálogo que tiene ella y no le reconocen».

«Gracias a ella pudimos hacer acuerdos con todos los sectores. Cristina ha sido central para que esto ocurra, no para que yo sea el candidato; no soy yo sólo, es (Hugo) Moyano, es Felipe (Solá), es Pino Solanas, es Vicky Donda, es Sergio Massa», dijo, y recordó que son «todos nombres que en un momento confrontamos con ella».

Fernández agregó que la ex presidenta tendrá un «rol central en la campaña porque lo tiene en la política», y que lo que hicieron es «dividir esfuerzos», donde «ella está muy centrada en su libro», Sinceramente.

Por otra parte, contó: «Macri me arruinó mi estudio jurídico, y yo no pude seguir pagando el alquiler de mi departamento de Puerto Madero que me presta `Pepe´ Albistur. Sin embargo, tengo que explicar eso, y los periodistas no le preguntan a los funcionarios del Ministerio de Economía por el dinero que tienen en el exterior».

Insistió en que le parece «inútil ir a un debate con un mentiroso -al ser consultado si debatiría con el Presidente-; ¿para qué sirvió el debate anterior, para qué sirve si cuatro años después estás fundido?», se preguntó.

Y remarcó: «Igual, si quieren que lo haga lo voy a hacer, pero no creo que sirva…miren lo que pasó en 2015, donde lo usaron para darle un marco de veracidad a algo que era todo mentira».