Elecciones 2019: Gioja dice que el PJ no fue invitado porque no es parte “de la cofradía”

El diputado del Frente para la Victoria y titular del PJ nacional, José Luis Gioja, aseguró este viernes que «el peronismo institucional no recibió» aún ninguna propuesta por parte del Gobierno para acordar políticas públicas, tras sostener que «nunca ha habido diálogo» con el Poder Ejecutivo, además de considerar que «aparentemente no somos parte de esa cofradía que arman cuando necesitan una ley».

Gioja dijo que «hasta ahora no hemos recibido nada de nada», y cuestionó la propuesta del gobierno, al considerar que el Poder Ejecutivo envió la invitación «a una parte del peronismo que ha venido acompañando la tarea de ellos», pero, insistió, «con el peronismo institucional, oficial, no ha habido ningún acercamiento».

«Aparentemente nosotros no somos parte de esa cofradía que arman cuando necesitan una ley y cuando hicieron las cosas que hicieron», advirtió el ex gobernador de San Juan, quien sostuvo que, de ser convocados por el gobierno no sabe «cuál puede ser el efecto, porque saben que pensamos distinto a ellos».

Para Gioja, el Gobierno «tiene que cambiar», al señalar que «no pueden ir a cazar al zoológico y apretar a los que menos tienen».

Según el titular del PJ, «nunca ha habido un diálogo con ellos, no creo que ahora que se están yendo vayan a promoverlo», aunque se mostró abierto a dialogar en el ámbito del Congreso, al sostener que «nosotros somos muy democráticos y todas las discusiones las hemos dado como corresponde, en el Parlamento».

Asimismo, Gioja juzgó que «el abrazo de oso tampoco corresponde y menos en tiempos electorales» porque, dijo, «nadie sabe qué se esconde detrás de eso».

Finalmente, el titular del PJ consideró que «si hubiese voluntad de cambiar sería muy distinto, pero no hay ninguna voluntad de cambio, y sí hay voluntad de seguir en este camino que beneficia a unos poquititos y afecta a la gran mayoría del pueblo argentino».