Elecciones en Boca: Maradona criticó con dureza a Ameal, Pergolini y Riquelme por sus redes

Diego Armando Maradona, hoy técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata y ex jugador e hincha de Boca, envió este viernes un mensaje a los socios del club xeneize que el domingo elegirán nuevo presidente y criticó -aunque sin nombrarlos- a Jorge Amor Ameal, Mario Pergolini y Juan Román Riquelme.

«Yo le digo al hincha de Boca que ese locutor y ese ídolo futbolístico no saben nada de política, tienen cero gestión. Y encima, apoyan al peor presidente de la historia del club. Passarella, que fundió a River y lo mandó a la B, es Heidi al lado de estos tres. No tienen un proyecto futbolístico y tienen menos conducción que el capitán del Titanic. ¿Se los imaginan en la AFA, o en la Conmebol? No me hagan reír…», escribió Maradona en su cuenta oficial de Instagram.

«Uno, que se cree que por ir todos los domingos a la cancha, puede ser vicepresidente. Y el otro, que se vendió al mejor postor. Un club TAN GRANDE como Boca no puede manejarse como un vestuario», concluye el mensaje de Diego.

Las elecciones en Boca serán este domingo. El oficialismo de Daniel Angelici presentará a Christian Gribaudo como el candidato a presidente y a Juan Carlos Crespi de vice. En las dos listas opositoras están Ameal-Pergolini (se presentará por segunda vez consecutiva) y José Beraldi y Rodolfo Ferrari (ex vice de Angelici).