Elías de Pérez: «Alberto Fernández vino a Tucumán a mentirle a la población»

La senadora nacional Silvia Elías de Pérez salió a cuestionar al presidente Alberto Fernández quien ayer, en su visita a Tucumán, aseguró que la ex presidenta Cristina Kirchner terminó durante su último gobierno la planta depuradora de residuos cloacales de Las Talitas. Elías de Pérez subrayó que el Jefe de Estado estaba incurriendo en una mentira ya que la planta fue finalizada en 2019 por la administración de Cambiemos y en 2015, al momento de dejar Cristina Kirchner la Presidencia, sólo tenía un avance financiero de 46 por ciento.

«Es difícil entender para qué el Presidente decide romper la cuarentena, viajar hasta una provincia y mentirle a toda la población. Son los datos del propio Estado argentino los que lo dejan mal parado», manifestó Elías de Pérez.

«Cristina terminó esta obra en el 2015. Uno no logra entender que obras terminadas no sean puestas en funcionamiento por alguien que puso poca atención en los tucumanos. Porque con esa obra que no se puso en marcha no se afectó al gobierno de Juan Manzur, se afectó a decenas de miles de tucumanos que no pudieron disfrutar de esa planta”, expresó Fernández ayer en Tucumán.

Ante las citadas declaraciones del Presidente realizadas ayer en Tucumán, la senadora de Juntos por el Cambio agregó: «Los datos del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento desmienten categóricamente a Alberto Fernández. La única razón por la cual la obra no se puso en funcionamiento en 2019 fue porque el gobernador Manzur no quiso. La Sociedad Aguas de Tucumán demoró la habilitación por decisión expresa de Manzur».

En su cuenta de Twitter, la senadora compartió una serie de fotos satelitales que también desmienten las afirmaciones de Alberto Fernández.

«Fotos satelitales desmienten de manera contundente los dichos de @alferdez y @JuanManzurOK sobre la planta de Líquidos Cloacales en Las Talitas», tuiteó la senadora. Y se puede observar perfectamente que en 2015 la obra estaba inconclusa y recién estuvo terminada en 2019.