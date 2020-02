Elías de Pérez denunció ante Alberto F que Manzur discrimina a municipios no peronistas

La senadora nacional Silvia Elías de Pérez (UCR – Tucumán) envió una carta al Presidente de la República, Alberto Fernández, para ponerlo al tanto de la discriminación que sufren los municipios no peronistas por parte del gobernador de Tucumán Juan Manzur y solicitarle que el Ejecutivo Nacional envíe fondos a los municipios discriminados.

«No se entiende más que desde una palmaria acción de discriminación cuáles son las razones por las que se otorgan fondos como aportes no reintegrables dispuestos por los Decretos (de Manzur) 55/3 SH, 56/3 SH, 57/3 SH y 58/3 SH del 2020 a los municipios consignados en dichos instrumentos ni cuáles son las razones por las que se excluyen al resto de los municipios no consignados en los mencionados decretos. Que como dijimos, casualmente son municipios gobernadores por la oposición, de modo tal que ante esta situación considero pertinente que el Poder Ejecutivo gestione aportes del tesoro nacional (ATN) con el objetivo de ayudar a los municipios que fueron discriminados por el gobierno de la provincia de Tucumán», dice la carta enviada por la senadora radical al Jefe de Estado.

A continuación el texto completo de la misiva de Elías de Pérez al presidente Alberto Fernández:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de enero de 2020

Al Sr. Presidente de la

República Argentina

Dr. Alberto Fernandez

S / D

Me dirijo a Usted con el objeto de poner en conocimiento la discriminación que sufren los vecinos de mi provincia, por parte del Gobernador Juan Manzur, por no haber elegido al gobierno oficialista en las elecciones pasadas.

El gobernador ha decidido realizar “aportes no reintegrables” a municipios de mi provincia sin explicar criterio por el cual haya tomado la decisión de EXCLUIR de esos aportes justamente a los municipio que tienen un signo político distinto.

No se entiende más que desde una palmaria acción de discriminación cuáles son las razones por las que se otorgan fondos como aportes no reintegrables dispuestos por los Decretos 55/3 SH, 56/3 SH, 57/3 SH y 58/3 SH del 2020 a los municipios consignados en dichos instrumentos ni cuáles son las razones por las que se excluyen al resto de los municipios no consignados en los mencionados decretos. Que como dijimos, casualmente son municipios gobernadores por la oposición, de modo tal que ante esta situación considero pertinente que el Poder Ejecutivo gestione aportes del tesoro nacional (ATN) con el objetivo de ayudar a los municipios que fueron discriminados por el gobierno de la provincia de Tucumán.

Esta actitud del gobernador Manzur de ninguna manera es compatible con el discurso que Ud. viene realizando en cada oportunidad que puede, por los distintos medios de comunicación y redes sociales: “terminar con la grieta” y “unir a los argentinos”.

Sin otro particular, me despido de Usted saludándolo atentamente.