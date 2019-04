Emotivo y merecido reconocimiento a Miguel ‘Titi’ Fernández en la Legislatura porteña

Miguel Ángel ‘Titi’ Fernández, tal su nombre y apellido completo, fue reconocido este último viernes como “Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito del Deporte” por la Legislatura porteña. La distinción se realizó en el marco de un proyecto presentado por el presidente del bloque de legisladores porteños de Unidad Ciudadana, Mariano Recalde, y aprobado por unanimidad por todas las fuerzas que integran el palacio legislativo de la ciudad.

La tarde noche lluviosa de este otoño no fue impedimento para que el Salón San Martín de la Legislatura porteña luciera colmado de distintas personalidades del periodismo deportivo, del fútbol, amigos personales y familiares que acompañaron a Miguel ‘Titi’ Fernández.

Desde el inicio y el final, la ceremonia estuvo plagada de mucha emoción con el recuerdo latente de su hija María Soledad Fernández, fallecida en un trágico accidente en 2014, tampoco faltaron los vídeos de saludos a ‘Titi’ en el que participaron el actual entrenador de Racing, Eduardo ‘Chacho’ Coudet, el ex arquero de River Germán Burgos, el entrenador del Atlético de Madrid Diego Simeone, Leonardo Astrada, Américo Rubén Gallego, la periodista Ángela Lerena, los ex jugadores Mario Alberto Kempes, Oscar Alfredo Ruggeri; los entrenadores Guillermo Barros Schelotto, Marcelo Gallardo, Gustavo Alfaro y el presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio. Tampoco faltaron, los también periodistas Sebastián Vignolo, Mariano Cross, Víctor Hugo Morales, Beto Casella, Adrián Paenza y el conductor televisivo Marcelo Tinelli.

Muchos de ellos, compartieron vivencias, anécdotas y varios momentos vividos en la profesión a lo largo de sus más de 30 años de carrera. Más allá de esto, ‘Titi’ nunca dejó de agradecer a todos los amigos que fue cosechando a lo largo de su vida y recordó, en más de una oportunidad, los 51 días de internación, es decir, casi dos meses luego de ser sometido a cinco operaciones en la que le practicaron tres by pass coronarios.

Previo a la entrega del diploma, el autor del proyecto, el diputado Mariano Recalde recordó ante los presentes que “conocí a ‘Titi’ en un momento muy duro pero que nos unió para siempre” y comentó que “fue una declaración votada por unanimidad por la Legislatura de la ciudad. Con todos los partidos políticos, de todas las expresiones partidarias, nos pusimos de acuerdo para declarar a ‘Titi’ Fernández Personalidad Destacada del Deporte”.

Posteriormente, Recalde destacó que “este homenaje, que se parece mucho a las fiestas de 15, se transformó, durante el transcurso de su organización, de las negociaciones, hasta esta instancia, en una celebración de la vida” y subrayó que “este es un momento de alegría, para festejar la vida y la salud de ‘Titi’ Fernández”.

Acto seguido, al periodista y comentarista se le entregó una camiseta del club San Telmo, institución de la que es hincha.

Tras este momento, el cardiólogo Guillermo Bortman señaló que “este reconocimiento es absolutamente merecido” y recordó que “conozco a Miguel desde el sufrimiento, desde la desdicha, del que todo se termina”. De ahí, Bortman reflexionó en que “la vida, lo hace reír un montón de veces a Titi”. Para curiosidad de todos los asistentes, Guillermo Bortman soltó que “aprendí la cardiología con ‘Titi’”.

En otro pasaje de sus exposición, el médico cardiólogo relató que “el 15 de mayo de 2014, un mes y medio antes de que comenzará el Mundial; siente y media de la mañana, estaba solo junto a mis dos hijas y mi mujer en el velatorio de mi padre. La persona que llegó al velatorio, justamente, fue ‘Titi’ y me abrazó” y sostuvo que “ahí, hice un ‘clic’ y me di cuenta que se había trazado el puente en la relación médico-paciente para tener un amigo que viniera a consolarlo a uno por una pérdida”.

Por consiguiente, Guillermo Bortman señaló que “un mes y medio después, viví uno de los momentos más duros de mi vida adulta. El 2 de julio de 2014, la nena (María Soledad Fernández), que conocí de chiquita, de muy chiquita, tuvo un fatal accidente” y confesó que “esta, fue una de las más terribles pérdidas de la vida de Nora y ‘Titi’. Pude ver crecer a ésa loca linda que venía a divertir el consultorio. Había tenido ese fatal accidente. Nunca nadie que conoció a la ‘Sole’ se va a olvidar de ella. Nada fue igual”.

“La tristeza se apoderó de esta familia para no soltarlos nunca más. Sin embargo, entre tanto dolor, tanta tristeza, ‘Titi’ siempre estuvo ahí. Ocupándose por todos. Saliendo adelante y tirando del carro. ‘Titi’ se transformó en un gran amigo. El que siempre está. El que uno quiere tener al lado todo el tiempo. El que se merece todo, solamente, por ser un buen tipo”, siguió contando el Dr. Bortman.

Por eso, el médico cardiólogo dejó en claro que “siempre le dije que nunca le mentiría como médico aunque sea muy difícil, siempre hay que decir la verdad, porque es la única forma de salir adelante con el paciente” y remarcó que “este año no le fue fácil a ‘Titi’. Parece que nada le es fácil a ‘Titi’. Le suspendí un viaje. Se iba de vacaciones a los Estados Unidos a hacer un crucero con Norita; su salud le dio una pésima pasada que le llevó 51 días arreglarla”; concluyó: “Es un hombre que merece ser abrazado siempre. El hombre que junta a los amigos para recordar a Sole”.

Por otro lado, otro de sus colegas y amigo, Enrique Macaya Márquez relató una anécdota que tuvo con el homenajeado: “En la época en el que uno piensa en el tatuaje para poder tener algo, creo que ‘Titi’ exageró un poco” y contó que “estábamos en Superí, con algunos de los periodistas que tienen unos cuantos años. Se jugaban en aquellos tiempos, campeonatos que hacíamos los periodistas que trabajábamos en los medios, Horacio Pagani jugaba también pero cuando le tocaba. Al imaginar esta situación, en ese momento, ‘Titi’ jugaba para Radio Mitre y yo jugaba para el equipo del canal de televisión. En ese partido se me ocurrió devolver la pelota con la cabeza por arriba de ‘Titi’. Él no saltó y seguí de largo en la jugada y terminé en el Hospital Penna. Me llevó ‘Titi’ a mi casa enyesado y tengo la cicatriz en la mano. Es el perdurable recuerdo que tengo que agradecerle a ‘Titi’ y, porque cada vez que me mira, lo veo en mi muñeca a ‘Titi’ sonriendo”.

Y siguió contando que “cuando llegué a mi casa, le avisé a mi señora, para que no se asustará, ‘mirá, tengo un yesito, tengo una cosita chica –risas-. Salió mi señora y vio algo muy raro, reaccionó y dijo ‘¡quién fue el animal que te hizo eso’ y ‘Titi’ dijo ‘fui yo’”.

No obstante, Enrique Macaya Márquez expresó que “es fantástico esto porque se llama Fernández. Es más popular que Fernández y él es ‘Titi’. Hizo popular a ‘Titi’ que ha Fernández. Es fantástico ¿no?. ‘Titi’ es un excelente tipo. Tiene sentido del humor. Capacidad para todo. A punto tal, que inventó su propio trabajo” y sentenció “’Titi’, gracias por ser amigo”.

Luego de la exposición de sus colegas, Miguel ‘Titi’ Fernández rompió con el protocolo, tomó el micrófono y saludó a cada uno de los presentes. Con micrófono en mano, ‘Titi’ Fernández miró hacia los presentes y declaró: “Bortman es mi ángel de la guarda”.

Mientras seguía recorriendo e intercalando saludos, el periodista le explicó a todos los asistentes que “cuando todos piensan, a cuánto está el dólar y el euro, jorobando decía, ¿cuánto se cotizará el día de vida o el año de vida? Porque si tuviera que pagar los días y años de vida que le debo a éste señor (señala al cardiólogo Guillermo Bortman) estaría recontra fundido. Tendría que haber vendido a toda mi familia”.

“Nosotros, los periodistas somos unos afortunados, ¡qué suerte que tenemos!, porque vivimos bien. Podemos tratar bien a nuestra familia pero hacemos un trabajo con el que nos levantamos todas las mañanas con ganas; porque estamos contentos por nuestro laburo”, sintetizó ‘Titi’ Fernández.

Siempre con la mira puesta en el público, el periodista puso énfasis en que “acá no hay caretaje. Todos los que están aquí, todos tuvieron algo que ver con mi vida. Un ‘cachito’ de mi historia, de mi vida, todos tuvieron que ver” y añadió que “no saben lo lindo que es compartir este rato de felicidad, después de tanta m…, tanta cosa fea que pasamos; y sentenció: “Esto es una caricia al alma”.

En el final, no faltó la cuota de color o curiosa que la supo poner su nieto adolescente Valentín, de tan solo 14 años, que vestía un traje azul oscuro con moño que denotaba un tanto timidez, curiosidad y nervios propios de su edad juvenil; por ser la primera vez que hablaba en los ahí presentes.

Frente al público, el joven Valentín declaró que ‘Titi’ “es una persona que dedicó su vida al fútbol. Estuvo de continente en continente, extrañando a su familia sólo para que todos nosotros estemos disfrutando de un buen partido” y recalcó que “muchos me preguntan si es de River, lamentablemente no, es de Boca, Racing e Independiente. Yo veo que a muchos no les convence de que es de San Telmo, que es verdad. Entonces, acá tengo una respuesta que es más correcta. Mi abuelo no es de Racing, es una persona que ama el deporte”.

En consecuencia, el nieto de ‘Titi’ Fernández fue claro en que “da igual el partido, da igual los equipos, él disfruta del fútbol y de cada momento. Es una persona que ama a su familia como a nadie más. Estuvo en los momentos difíciles, en los buenos y siempre le voy a deber todo” y cerró que “también lo valoro como la persona fuerte que es. Vivió cosas muy fuertes. La muerte de su hija, es una de ellas y ahora nos tocó sufrir sus 51 días de internación, fue una de las cosas más fuertes que viví”.

El cierre fue mucho más emotivo cuando Nora y ‘Titi’ se pararon frente al público y miraron un vídeo que grabó Diego Armando Maradona que dedicó el premio para su hija María Soledad: “Premio para ella”, declaró ‘el Diego’.

En ese momento, ‘Titi’ Fernández y su esposa no pudieron contener la emoción al ver la foto de Sol con la camiseta de Argentina en el Mundial de Brasil 2014 que desató los aplausos y gritos de los asistentes.

De esta manera, Miguel ‘Titi’ Fernández vivió una jornada plena de felicidad, un justo y merecido reconocimiento, no hace falta agregar tantas palabras. ‘Titi’ no sólo es deporte, es fútbol, vestuario, campo de juego y algo fundamental, es muy amigo de sus amigos, ¡Salud ‘Titi’! y ¡Salud Fútbol!.

Por Armando Rodríguez Rocha.