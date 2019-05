En 24 horas se juntaron 220 mil firmas para que se inicie el juicio contra Cristina Kirchner

Una petición lanzada a través de la plataforma Change.org reunió en menos de 24 horas 220.000 firmas en reclamo del inicio, el próximo martes, del juicio oral que se le seguirá a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros acusados por supuestos hechos de corrupción en el manejo de la obra pública durante su mandato.

«Que la Justicia no evite el juicio oral y público del 21 de mayo a Cristina Kirchner», plantea el reclamo motorizado ayer, a las 15, por una persona identificada como Paula Alonso, que esta mañana ya reunía el respaldo de 221.264 firmas.

El reclamo es dirigido a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a raíz de su decisión de pedir al Tribunal Oral Federal 2 que le remita copia de los expedientes de este debate oral, el primero que enfrentará la ex mandataria.

«Que los Jueces de la Corte Suprema no demoren el Juicio a Cristina Fernández de Kirchner por obra pública en Santa Cruz, y que el mismo se inicie en la fecha prevista para el próximo martes 21 de Mayo de 2019. No queremos más impunidad. Gracias por firmar», plantea la petición.

El reclamo se expandió en las últimas horas a través de las redes sociales, donde diversos usuarios invitan a sumar firmas a la petición e indican el link de la plataforma Change.org, donde pueden encontrarla.

Así lo hizo esta mañana, entre otros, María Luján Rey, mamá de Lucas Menghini Rey, una de las 52 víctimas fatales de la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012.

En el juicio, cuyo inicio está previsto para el próximo martes, la ex presidenta y senadora está acusada por presuntas irregularidades en la concesión de la obra pública en Santa Cruz con el fin de beneficiar al hoy detenido empresario Lázaro Báez.

Además de Cristina Kirchner, en este expediente están acusados el empresario Lázaro Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y ex funcionarios de Vialidad Nacional.

Para el inicio del debate oral y público es necesario que la Corte devuelva el expediente, pero no existe plazo establecido para esta acción.