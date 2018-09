En medio de la crisis, Caputo adelantó que “salir de la recesión será lento y doloroso”

El presidente del BCRA se expresó así en la Convención Anual del IAEF en Mendoza. También dijo que la cotización del dólar está “yendo a un nivel de tranquilidad”.

El presidente del Banco Central, Luis Caputo, admitió este viernes que salir de la recesión económica “será un proceso lento y doloroso”, y a la vez estimó que la cotización del dólar “está yendo a un nivel de tranquilidad”.

Además, el funcionario consideró que la Argentina logrará sellar un nuevo acuerdo con el FMI, ya que en ese organismo “hay gente muy buena y súper razonable” que entiende los problemas por los que atraviesa el país.

Caputo se expresó así al disertar en la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) que se realiza en la capital mendocina.

Asimismo, habló sobre la decisión de bajarse de la misión argentina que viajó a EEUU para renegociar con el FMI las condiciones del préstamos de u$s 50.000 millones, que el Gobierno pretende que se adelanten los desembolsos. “El lunes a las 18 decidí no ir porque había sido un día difícil y esperaba un día difícil el martes. Christine Lagarde entendió las razones”.

“Igual, les llevamos un programa monetario y cambiario que tuvo muy buena aceptación. En el Fondo hay buena gente, buenos técnicos que están queriendo ayudar. Está su prestigio en juego y están haciendo lo imposible para que esto salga bien. Hay muchas cosas que no se saben, pero estamos muy confiados en que este nuevo plan va a salir muy bien”, sostuvo. Sin embargo, Caputo admitió: “Salir de la recesión será lento y doloroso”.

Caputo aseguró que el dólar llegó a un precio “muy competitivo”, por lo cual vaticinó que “estamos yendo a un nivel de tranquilidad” en el mercado de cambios.

“Estamos buscando anclar las expectativas y a cortísimo plazo vemos una mayor tranquilidad. Hoy ya estamos cerca del nivel de tipo de cambio real multilateral de 2003, que era de 43 pesos (actuales)”, enfatizó el funcionario.

En consecuencia, Caputo afirmó que “la gente se puede quedar tranquila” con la cotización del dólar, que este viernes volvía a operar a la baja, por tercera jornada consecutiva.

Asimismo, consideró que “esta tormenta (cambiaria) en un país desarrollado dura un minuto y medio. Acá tenemos menos opciones porque durante 70 años no se hicieron las cosas bien. No es gratis hacer las cosas mal durante tanto tiempo, ya que hoy no tenemos los grados de libertad que tienen las naciones desarrolladas”.

“No tenemos, por ejemplo, un mercado de capitales desarrollado que pueda absorber shocks externos. Pero tener un mercado de capitales fuerte lleva muchos años. Es algo que debe ser planificado a largo plazo”, enfatizó.

Por último, resaltó: “Tenemos un nivel de reservas muy bueno, holgado. Y debemos cuidarlas”.