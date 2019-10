En territorio bonaerense, Vidal pidió que “vayan todos a votar como en el ’83”

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, que buscará su reelección el próximo domingo, pidió este último jueves a los bonaerenses que «vayan todos a votar como en el ´83», cuando triunfó Raúl Alfonsín, y tras asegurar que no se «rinde» a pesar del resultado adverso en las PASO, recordó que en la provincia «no hay segunda vuelta y todo voto cuenta».

«Demostremos que esto que empezó como un murmullo y se convirtió en un grito de euforia y esperanza de que sí se puede, sí se puede, sí se puede! Necesitamos seguir juntos, cada voto cuenta, los necesitamos a todos, necesitamos que vayan todos a votar como en el ´83, que sea una fiesta de la democracia», afirmó Vidal en el cierre de su campaña en el club Platense, en la ciudad de Vicente López.

Con una arenga donde detalló los logros de su gestión en obras públicas, transparencia política y policial, educación y salud, elogió a los presentes al decirles que «no fue logro mio, fue de ustedes; son hechos, no una bandera; no es un discurso, no es un relato, lo pueden ver ustedes y los que piensan distinto, todos somos parte de eso».

«Yo quiero decirles que no fuimos valientes, no es que no teníamos miedo, lo que pasó es que cada vez que teníamos un dueño del juego enfrente, a un narco, a un (detenido sindicalista Marcelo) Balcedo, a un (jefe de la Uocra La Plata Juan Pablo) ‘Pata’ Medina, al (detenido sindicalista Omar) ‘Caballo’ Suárez, ustedes estaban adelante, al lado, atrás nuestro, sosteniéndonos diciéndonos ‘es por acá, no están solos'», afirmó emocionada.

Vidal remarcó que «del lado de ustedes no me mueve nadie, no me voy a mover un centímetro de acá, voy a seguir defendiendo cada beso, a cada abrazo, cada sueño y necesidad» y aseguró que «vamos a volver a hacer lo del 2015: Mauricio (Macri) al balotaje y Juntos por el Cambio a la provincia».

Destacó que «no soy como los gobernantes anteriores, y no vine a especular con la Provincia, ni a usarla de trampolín ni a hacerme rica con la política».

«¡Ahora, ahora, Vidal gobernadora!», coreaba la gente, mientras Vidal afirmó que «fuimos el gobierno de las obras y de las peleas contra las mafias, cómo no vamos a poder ser el gobierno del trabajo, del crecimiento, de la producción en esta provincia que es la más productiva de Argentina, que tiene todo para crecer, a la que siguen viniendo argentinos en busca de un futuro mejor».

Vidal reconoció que «estos dos últimos años no fueron fáciles, y no lo sé por el voto del 11 de agosto, sino porque estuve con ustedes. A los que están enojados o desilusionados quiero decirles que escuchamos, que entendimos, que estamos dispuestos a mejorar y corregir todo lo que haya que corregir, pero no es para atrás, es para adelante, para adelante».

Junto a Vidal estuvieron intendentes de Cambiemos, su compañero de fórmula y vicegobernador Daniel Salvador; el ministro de Seguridad y candidato a diputado Cristian Ritondo y el intendente de Vicente López, Jorge Macri.

Salvador aseguró que tras las PASO «hubo una movilización social que no quiere volver al pasado»; Ritondo pidió que «no se dejen engañar, quieren volver sin ninguna propuesta, ya empezaron a agredir y quieren volver para convivir con las mafias» y Jorge Macri dijo que «nadie debe ser dueño de lo nuestro, el Estado debe estar al servicio de la gente y no de un espacio político».