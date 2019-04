Última encuesta nacional: Macri pierde con Cristina, y Lavagna apenas crece si ella no va

El mes pasado en 4SEMANAS publicamos la encuesta de Federico González y Asociados realizada en el conurbano bonaerense donde Cristina Fernández se imponía en intención de voto a Mauricio Macri por 31% a 21% respectivamente. Ahora, la misma consultora midió a los candidatos presidenciales en todo el territorio argentino, y la conclusión es que la expresidenta sigue siendo la candidata más votada, Macri conserva un 25% y el peronismo alternativo mejora sus chances si CFK no se presenta.

El 18 de marzo pasado, en 4SEMANAS publicamos la encuesta de Federico González y Asociados realizada en el conurbano bonaerense donde Cristina Kirchner le sacaba a Mauricio Macri una ventaja de casi 10 puntos en la intención de voto a Presidente.

Ahora, la misma consultora difundió su último sondeo de intención de voto a Presidente, pero realizado en todo el territorio argentino. En este trabajo, Cristina vuelve a imponerse sobre Macri por 29% a 25% respectivamente.

Pero Federico González y Asociados también midió otros hipotéticos escenarios electorales en caso de que la expresidenta no se presente como candidata y en el caso también de que Roberto Lavagna no lo haga.

Estas son las conclusiones de la consultora, en los escenarios con CFK:

A nivel de candidatos CFK —en caso de presentarse— es quien tendría mayores chances de ganar un escenario de

PASO, aventajando a Mauricio Macri por alrededor de 4 puntos (29.1% vs. 25.4%; 30.6% vs. 26.2%)

En escenarios con CFK, el Presidente Mauricio Macri (a pesar de alcanzar un claro segundo lugar a nivel de candidato) quedaría relegando a Cambiemos a una tercera posición, siendo ese espacio superado por Alternativa Federal.

No obstante, en tales escenarios ninguno de los candidatos de Alternativa Federal alcanzaría por sí solo a ingresar en el ballotage.

Conclusiones en los escenarios sin CFK

En caso de que CFK no se presentara y en su lugar lo hiciera Axel Kicillof, el espacio Kirchnerista extendido quedaría relegado a un tercer lugar, detrás de Alternativa Federal (primero) y Cambiemos (segundo).

En estos escenarios Sergio Massa se posicionaría como el candidato con mayor probabilidad de enfrentar a Mauricio Macri en un ballotage, aventajando ligeramente a Roberto Lavagna (en caso de que éste decidiera presentarse).

Síntesis de los cuatro escenarios electorales

CFK es la mejor candidata de la oposición para las PASO.

Si CFK no se presentara y en su lugar lo hicieran candidatos afines (Axel Kicillof, Daniel Scioli y Felipe Solá), sería Sergio Massa quien ingresaría al ballotage.

Mauricio Macri aún conserva un importante caudal de votos que oscila alrededor del 25% para los diferentes escenarios.

No obstante, en tanto fuerza política, Cambiemos aparece doblemente jaqueado tanto por CFK, como candidata; como por Alternativa Federal, como espacio.

Alternativa Federal se afianza como un espacio opositor competitivo, aunque aún no presenta un líder indiscutido (en la medida en que Sergio Massa y Roberto Lavagna exhiben intenciones de voto parejas).

En consonancia con lo anterior, cabe destacar que aunque Roberto Lavagna aparezca ligeramente rezagado respecto de Sergio Massa (dos puntos por debajo, aprox.) su candidatura confiere espesor y competitividad al espacio, especialmente en ausencia de CFK.

El Kirchnerismo sigue constituyendo la principal fuerza opositora pero ad referéndum de la candidatura de CFK. En su defecto, el espacio descendería a un tercer lugar.

Ficha Técnica de la Encuesta:

Tipo de investigación: Cuantitativa.

Tipo de estudio: Encuesta mixta presencial y telefónica

Instrumento de recolección de información: Cuestionario estructurado.

Población: Ciudadanos residentes en Argentina en condiciones de votar.

Tipo de muestreo: Muestreo probabilístico estratificado proporcional, en base al peso de secciones

electorales.

Tamaño de la muestra: 1.000 casos efectivos.

Nivel de error: +/- 3.16%.

Nivel de confianza: 95.5%.

Fecha de realización: Entre el 28 y 30 de Marzo de 2019.