¿Primer escándalo del Boca de Riquelme? Mac Allister dijo que «sólo le interesaba la plata»

El mediocampista Alexis Mac Allister criticó con dureza a la dirigencia de Boca, tras irse de la entidad y seguir su carrera en el Brighton de la Premier League, al señalar que la decisión la tomó porque sintió que no fue valorado.

«Yo le dije a (Juan Román) Riquelme que quería quedarme en Boca y esa fue siempre mi principal posición, pero a las horas me enteré que habían mandado un mail diciendo que no iba a Inglaterra salvo que Brighton ponga un millón de dólares. Ahí sentí que no me valoraron y que sólo querían un poco más de plata», afirmó en declaraciones a Fox Sports.

La salida de Mac Allister de Boca se dio en momentos en que estaba con la Selección argentina Sub 23 disputando el Preolímpico de Colombia, que finalmente el plantel albiceleste terminó ganando.